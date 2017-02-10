Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Бордо- : -ПСЖ
Футбол  Спартак1 : 1Осиек
Футбол  Наполи- : -Дженоа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Два украинских футболиста дисквалифицированы пожизненно за участие в матчах сборной самопровозглашенной ДНР

Источник:  «Футбол24»Комментарии

Украинские футболисты Сергей Артюх и Артем Евланов пожизненно дисквалифицированы КДК Федерации футбола Украины. Они наказаны за участие в матчах сборной самопровозглашенной ДНР.

Как сообщает «Футбол 24», Служба безопасности Украины передала в ФФУ документы, в которых сообщается, что украинские футболисты Сергей Артюх и Артем Евланов участвовали в матчах за эту сборную, а сейчас пытаются найти себе клубы в Украине.

Федерация футбола Украины, в свою очередь, обратилась в КДК ФФУ и передала соответствующие документы. На основании документов СБУ сегодня Комитет принял решение о пожизненной дисквалификации этих игроков.

Артюх выступал во многих украинских клубах, включая «Ворсклу» и «Сталь», цвета которых защищал в высшей лиге. Евланов играл за «Закарпатье», «Титан», а также попробовал свои силы в ряде словацких клубов. В последнее время 32-летний игрок выступал в турнирах самопровозглашенной ДНР в составе донецкого ФК «Победа».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Киевское «Динамо» объявило о переходе венгерского защитника КадараЗащитник сборной Венгрии Тамаш Кадар стал игроком киевского «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.Львовские «Карпаты» могут лишиться профессионального статусаФедерация футбола Украины может инициировать лишение профессионального статуса львовских «Карпат». Об этом сообщают украинские СМИ.Александр Мирзоян о Чанове: Наш отечественный футбол понес большую утратуСоветский футболист, председатель Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян прокомментировал смерть бывшего вратаря киевского «Динамо» и сборной Советского Союза Виктора Чанова.«Днепр» обмелел, Ярмоленко опоздал… Что происходит с чемпионатом Украины«Днепр» обмелел, Ярмоленко опоздал… Что происходит с чемпионатом Украины«Днепр» на грани исчезновения, Ярмоленко больше не хотят клубы из Европы, а Кучук едет работать в клуб, у которого нет дома.Умер Виктор ЧановСкончался известный украинский и советский вратарь Виктор Чанов. Ему было 57 лет.«Алавес» подписал украинского полузащитника ХахлеваВоспитанник киевского «Динамо» полузащитник Виктор Хахлев стал игроком «Алавеса». Об этом сообщил на своей странице в Facebook сам футболист.С «Днепра» сняли шесть очков в чемпионате Украины«Днепр» лишился шести очков в УПЛ за долги. Об этом сообщают украинские СМИ.Полузащитник «Днепра»: Все идет к тому, что клуб прекратит существованиеПолузащитник «Днепра» Сергей Кравченко рассказал о ситуации в клубе.«Шахтер» все домашние матчи в 2017 году будет проводить в Харькове«Шахтер» подписал договор с ОСК «Металлист» о проведении всех домашних матчей еврокубков, премьер-лиги и Кубка Украины в Харькове, сообщается на официальном сайте клуба.Ярмоленко может в ближайшее время перейти в клуб АПЛПолузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко может стать игроком одного из клубов английской премьер-лиги. Об этом сообщают британские СМИ.«Шахтер» объявил об аренде Будковского в «Анжи»Нападающий «Шахтера» Филипп Будковский перешел в «Анжи» на правах аренды, сообщает официальный сайт донецкого клуба.Агент: Переговоры Будковского с «Анжи» должны завершиться через пару днейПереговоры украинского нападающего «Шахтера» Филиппа Будковского с «Анжи» должны завершиться через пару дней, сообщил ТАСС сообщил агент форварда Вадим Шаблий.Будковский продлил контракт с «Шахтером»Нападающий Филипп Будковский, выступавший в первой половине сезона за «Анжи» на правах аренды, продлил контракт с донецким «Шахтером». Об этом сообщил агент игрока Вадим Шаблий.Украинскому футболисту грозит длительная дисквалификация за допингПо информации Football.ua, защитник «Александрии» Станислав Микицей может быть наказан за применение запрещенных препаратов.«Краснодар» и киевское «Динамо» интересуются форвардом «Перуджи» Дроле«Краснодар» хочет приобрести нападающего «Перуджи» Жана-Армеля Дроле. На него также претендует киевское «Динамо».Дарио Срна: Не хотел бы рассказывать о моих переговорах с «Барселоной»Капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна подтвердил интерес со стороны «Барселоны», а также объяснил, почему решил остаться в чемпионате Украины.Филипп Будковский: Надеюсь, что останусь в «Шахтере»Нападающий Филипп Будковский, который сейчас тренируется с «Шахтером», сказал, что надеется остаться в команде на вторую часть сезона. Напомним, что первую половину сезона форвард провел на правах аренды в «Анжи».Экс-игрок «Динамо» (Киев): Ушел из спорта, потому что мир Сатаны использовал меня, выжал, как лимонБывший защитник киевского «Динамо» Андрей Несмачный рассказал о том, как он стал членом религиозной организации «Свидетели Иеговы», а также о том, почему он закончил карьеру футболиста.Хильемарк отказался переходить в киевское «Динамо» после предложения от «Ромы»Полузащитник «Палермо» и сборной Швеции Оскар Хильмеарк отказался от перехода в киевское «Динамо». Об этом сообщают итальянские СМИ.«Анжи» просматривает защитника ТкачукаС «Анжи» на сборе в Турции находится украинский защитник Евгений Ткачук, сообщает Sportbox.
Главные новости
MMA
UFC 208. Холм перевесила Рандамье на 500 граммов
Хоккей
Сборная России (U16) разгромила Чехию на турнире четырех наций
MMA
Тони Фергюсон: Моему уровню соответствует только Нурмагомедов
Футбол
После ухода Михаила Кержакова «Зенит» сможет рассчитывать в Лиге Европы только на Лодыгина и Бабурина
Биатлон
Лаура Дальмайер: Было бы очень хорошо, если бы российские биатлонисты признали свои ошибки
MMA
Абдурахимов проведет следующий бой в UFC в мае
Фигурное катание
Липницкая пропустит финал Кубка России
Футбол
«Спартак» и «Осиек» сыграли вничью, Промес забил единственный гол красно-белых
Футбол
Полузащитник сборной Болгарии проходит медобследование в тульском «Арсенале»
Биатлон
Габриэла Коукалова: Боялась, что не смогу удержать преимущество над Дальмайер
все новости