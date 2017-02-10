Два украинских футболиста дисквалифицированы пожизненно за участие в матчах сборной самопровозглашенной ДНР
Украинские футболисты Сергей Артюх и Артем Евланов пожизненно дисквалифицированы
КДК Федерации футбола Украины. Они наказаны за участие в матчах сборной
самопровозглашенной ДНР.
Как сообщает «Футбол 24», Служба безопасности Украины передала в ФФУ документы, в которых сообщается, что украинские футболисты Сергей Артюх и Артем Евланов участвовали в матчах за эту сборную, а сейчас пытаются найти себе клубы в Украине.
Федерация футбола
Украины, в свою очередь, обратилась в КДК ФФУ и передала соответствующие
документы. На основании документов СБУ сегодня Комитет принял решение о
пожизненной дисквалификации этих игроков.
Артюх выступал во многих
украинских клубах, включая «Ворсклу» и «Сталь», цвета которых защищал в высшей
лиге. Евланов играл за «Закарпатье», «Титан», а также попробовал свои силы в
ряде словацких клубов. В последнее время 32-летний игрок выступал в турнирах
самопровозглашенной ДНР в составе донецкого ФК «Победа».