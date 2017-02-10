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Роналду признан лучшим легионером в истории АПЛ, Аршавин – на 91-м месте

Источник:  4-4-2.comКомментарии

Английское издание FourFourTwo составило рейтинг лучших легионеров в истории английской премьер-лиге. Первое место в нем занимает Криштиану Роналду.

Напомним, португальский нападающий, который сейчас выступает за мадридский «Реал», с 2003 по 2009 год защищал цвета «Манчестер Юнайтед». Вместе с командой он пять раз становился чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов.

На втором месте расположился знаменитый нападающий «Арсенала» Тьерри Анри. На третьем месте еще одна легенда «МЮ» - французский форвард Эрик Кантона.

Отметим, что в списке есть и два представителя России. На 91-м месте расположился Андрей Аршавин, выступавший за «Арсенал». 98-е место за Андреем Канчельскисом, который играл за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон».

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