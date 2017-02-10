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Константин Генич: Оценка «Спартаку» за матч с «Осиеком» - «удовлетворительно»

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Константин Генич, который с Юрием Розановым комментировал матч «Спартака» и «Осиека» (1:1) на «Матч ТВ», считает, что эпизодами красно-белые показывали качественную игру.

- Общекомандное движение «Спартака» – как на качелях. Когда правильно двигались и быстрее играли, особенно после выхода Фернандо, было видно, насколько «Спартак» класснее соперника. Когда подстраивались под темпа хорватов, сразу класс нивелировался. Но для первой игры на втором сборе – нормально. Оценка «Спартаку» – «удовлетворительно», - сказал Генич корреспонденту «Советского спорта».

Полная версия анализа игры «Спартака» от Генича - в ближайшее время на сайте «Советского спорта».

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