Константин Генич: Оценка «Спартаку» за матч с «Осиеком» - «удовлетворительно»

Константин Генич, который с Юрием Розановым комментировал матч «Спартака» и «Осиека» (1:1) на «Матч ТВ», считает, что эпизодами красно-белые показывали качественную игру.

- Общекомандное движение «Спартака» – как на качелях. Когда правильно двигались и быстрее играли, особенно после выхода Фернандо, было видно, насколько «Спартак» класснее соперника. Когда подстраивались под темпа хорватов, сразу класс нивелировался. Но для первой игры на втором сборе – нормально. Оценка «Спартаку» – «удовлетворительно», - сказал Генич корреспонденту «Советского спорта».

Полная версия анализа игры «Спартака» от Генича - в ближайшее время на сайте «Советского спорта».