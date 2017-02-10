Дмитрий Губерниев: Глазырина покинула расположение сборной России до выяснения всех обстоятельств

Екатерина Глазырина покинула расположение сборной России по биатлону. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

«Катя Глазырина покинула расположение сборной России до выяснения всех обстоятельств. Отстранение временное, факт приема допинга надо доказать! Кто царапал пробирки? Катя держись, верим в Невиновность! Ты ещё вернешься и всех победишь!», - написал Губерниев.

Ранее стало известно, что Международный союз биатлонистов временно отстранил российскую биатлонистку Екатерину Глазырину, потому что ее фамилия упоминается в докладе Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

Отстранение вступает в силу с 10 февраля 2017 года. После публикации второй части доклада Макларена IBU создал рабочую группу для проведения полноценного расследования. Собрав нужную информацию, IBU принял решение временно отстранить Глазырину от международных соревнований. Как сообщает официальный сайт организации, расследование еще не закончено, выясняются подробности дела.

В спринте на чемпионате мира в Хохфильцене Глазырину заменила Ирина Услугина, которая стала лучшей среди россиянок, заняв 15-е место.