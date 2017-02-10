Анаис Шевалье: Я не рассчитывала на медаль в личной гонке
Французская биатлонистка Анаис Швевалье поделилась
впечатлениями после спринта на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним,
что она заняла трете место.
«Я не рассчитывала на медаль в личной гонке. Поэтому я очень рада, что мне это удалось. Я провела идеальную гонку. Учитывая то, насколько сильны мои соперницы, я довольна третьим местом», - цитирует Шевалье официальный сайт IBU.
Напомним, победу одержала чешская биатлонистка Габриэла Коукалова.
Биатлон. Чемпионат мира
Хохфильцен (Австрия)
Спринт. Женщины
1.
Габриэла Коукалова (Чехия) 19.12,6 (0)
2.
Лаура Дальмайер (Германия) + 4,0 (0)
3.
Анаис Шевалье (Франция) + 25,1 (3)
4.
Лиза Витоцци (Италия) + 25,3 (0)
5.
Федерика Санфилиппо (Италия) + 31,9 (0)
6.
Ванесса Хинц (Германия) + 37,9 (0)
7.
Мари Дорен-Абер (Франция) + 42,8 (1)
8.
Анастасия Кузьмина (Словакия) + 44,0 (1)
9.
Селия Амонье (Франция) + 53,9 (1)
10.
Анастасия Меркушина (Украина) + 55,3 (0)
11.
Кайса Макарайнен (Финляндия) + 56,5 (2)…
15. Ирина Услугина (Россия) + 1.03,6 (0)
16. Татьяна Акимова (Россия) + 1.05,6 (1)…
24. Ирина Старых (Россия) + 1.18,1 (1)...
33. Светлана Слепцова (Россия) + 1.39, 7 (2)