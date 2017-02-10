Анаис Шевалье: Я не рассчитывала на медаль в личной гонке

читайте также

Дмитрий Губерниев: Глазырина покинула расположение сборной России до выяснения всех обстоятельств Екатерина Глазырина покинула расположение сборной России. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Александр Касперович: Планировали привлечь Услугину на чемпионат мира Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал выступление российской биатлонистки Ирины Услугиной в спринтерской гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

Лаура Дальмайер: Было бы очень хорошо, если бы российские биатлонисты признали свои ошибки Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер поделилась своим мнением по поводу ситуации между сборной России и Мартеном Фуркадом, а также по поводу российских биатлонистов, употреблявших допинг.

Дмитрий Ярошенко: Для дебюта результат Услугиной – очень здорово Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал выступление российской биатлонистки Ирины Услугиной в спринтерской гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

Антон Шипулин стартует в спринте 52-м, Мартен Фуркад – 4-м Стал известен состав мужской сборной России на спринтерскую гонку чемпионата мира, которая пройдет в Хохфильцене 11 февраля.

Габриэла Коукалова: Боялась, что не смогу удержать преимущество над Дальмайер Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова поделилась впечатлениями после спринта на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что она стала победительницей гонки.

Сестра Шипулина: Мой брат всеми силами защищает сборную России! Анастасия Кузьмина, двукратная олимпийская чемпионка и сестра российского биатлониста Антона Шипулина, прокомментировала последние события, связанные с чемпионатом мира в Австрии.

Александр Кравцов: У Тихонова одна позиция: он все знал и всех предупреждал Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов прокомментировал критические замечания со стороны четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова. Ранее Тихонов раскритиковал руководство СБР за отстранение Екатерины Глазыриной.

Александр Тихонов раскритиковал руководство СБР из-за отстранения Глазыриной Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал временное отстранение от соревнований российской биатлонистки Екатерины Глазыриной во время чемпионата мира. Он считает, что в этом есть вина руководства союза биатлонистов России (СБР).

Александр Касперович: Думаем пригласить французскую делегацию в гости на чай Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович сказал, что он планирует принять меры по примирению российских и французских биатлонистов.

Ирина Старых: На трассе замечала неприятные звуки в свой адрес. Кажется, это были немецкие болельщики Российская биатлонистка Ирина Старых поделилась впечатлениями после спринта на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что она заняла 24-е место.

Татьяна Акимова: Я расстроена. Здесь вообще нельзя промахиваться Российская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась впечатлениями после спринтерской гонки на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что она заняла 16-е место.

Павел Колобков: Минспорта РФ окажет всяческое содействие при расследовании дела Глазыриной Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал временное отстранение от соревнований российской биатлонистки Екатерины Глазыриной. Он сказал, что министерство готово оказать содействие в расследовании этого дела.

Светлана Слепцова: У меня есть все шансы побороться в гонке преследования Российская биатлонистка Светлана Слепцова поделилась впечатлениями после спринтерской гонки на чемпионате мира в Хохфильцене, в которой россиянка заняла 33-е место.

Ирина Услугина: Я довольна выступлением. Думала, будет тяжелее Российская биатлонистка Ирина Услугина поделилась впечатлениями после спринта на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что она заняла 15-е место.

Александр Жуков: Попадание Глазыриной в доклад Макларена не означает, что к ней будут санкции Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал ситуацию с отстранением российской спортсменки Екатерины Глазыриной.

«Собирайся, поехали!» Услугина узнала, что стартует, за несколько часов до гонки Россиянка Ирина Услугина, которая заменила в сборной отстраненную Екатерину Глазырину, стала лучшей в нашей команде по итогам спринта.

Коукалова выиграла спринт на чемпионате мира, Услугина - 15-я На чемпионате Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоялся женский спринт. Победу одержала чешская биатлонистка Габриэла Коукалова.

Дмитрий Губерниев: Завтра состоится рукопожатие между Шипулиным и Фуркадом Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что россиянин Антон Шипулин и француз Мартен Фуркад встретятся в австрийском Хохфильцене и пожмут друг другу руки.