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Карло Анчелотти: «Ингольштадт» силен в единоборствах и играет очень интенсивно

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча с «Ингольштадтом». Напомним, что командам предстоит сыграть в 20-м туре чемпионата Германии.

«Это будет сложное задание. «Ингольштадт» силен в единоборствах и играет очень интенсивно. Мы должны быть к этому готовы. Я хочу увидеть хорошую игру. Матч с «Арсеналом» в Лиге чемпионов? В данный момент мы не думаем о нем. Мы занимаем хорошее место в таблице и хотим выиграть в Ингольштадте». – цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».

Матч «Ингольштадт» - «Бавария» состоится 11 февраля. Начало в 17:30 по Москве.

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