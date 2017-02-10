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Российские легкоатлеты допущены до участия в юниорском чемпионате мира под нейтральным флагом

Источник:  AFPКомментарии

Представители юниорской сборной России смогут принять участие в чемпионате мира для этой возрастной категории. Впрочем, сделать это они смогут только под нейтральным флагом.

Напомним, что на юниорских чемпионатах мира выступают спортсмены до 18 лет. Под российским флагом спортсмены выступить не смогут, так как членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF все еще не восстановлено.

Напомним также, что и в остальных возрастных категориях российские спортсмены должны подавать заявки на выступление под нейтральным флагом, чтобы получить возможность принять участие в международных турнирах.

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