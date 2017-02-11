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На Украине пожизненно дисквалифицировали двух футболистов за выступления в составе сборной ДНР

Сергей Данилевич
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Футболисты Сергей Артюх и Артем Евланов пожизненно дисквалифицированы Федерацией футбола Украины за участие в матчах сборной самопровозглашенной ДНР в 2015 году. Чиновники приняли соответствующее решение на основании документов Службы безопасности Украины, сообщили местные СМИ. Таким образом, игроки не смогут трудоустроиться в клубах страны.

Любопытно, что еще в мае 2016 года ФФУ наложила запрет на любую деятельность, связанную с футболом, на Александра Ясковича, которому ставилась в вину игра в составе сборной ЛНР. В организации назвали поведение спортсмена «использованием футбольных соревнований для вызовов общественной морали».

Все трое игроков поплатились за выступление в товарищеской встрече сборных ДНР и ЛНР 8 августа 2015 года на стадионе «Металлург» в Донецке.

Хозяева поля победили тогда соседей со счетом 4:1 в присутствии 4,5 тыс зрителей. Репрессированные впоследствии футболисты результативными действиями на табло не отметились.

Самый известный из них, бесспорно, 31-летний Антюх. Он уроженец Донецка, действует на позициях полузащитника и нападающего, в разные годы защищал цвета таких видных клубов украинского чемпионата, как «Олимпик», полтавская «Ворскла» и алчевская «Сталь».

Играл некоторое время в чемпионате Азербайджана.

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