Дубль Кавани помог «ПСЖ» разгромить на выезде «Бордо»
В матче 25-го тура чемпионата Франции «Бордо» на своем
поле проиграл «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:3.
В составе победителей дубль оформил Эдинсон Кавани и
один раз отличился Анхель Ди Мария.
«ПСЖ» с 55-ю очками делит первую строчку турнирной
таблицы с «Монако», но у монегасков игра в запасе, а «Бордо» расположился на
седьмом месте, имея в активе 36 баллов.
В следующем туре парижане 19 февраля примут «Тулузу»,
а подопечные Жослена Гурвеннека в этот же день сыграют с командой «Генгам».
Чемпионат Франции
25-й тур
Матч
Голы
Кавани 6 (0:1). Ди Мария 40 (0:2). Кавани 47 (0:3).
Состав
Бордо: Каррассо, Сабали, Йованович, Гайич, Паллуа, Менез (Камано, 57), Плашил (Вада, 66), Оливейра (Лаборде, 78), Санхаре, Тулалан, Ролан
ПСЖ: Трапп, Курзава, Менье, Маркиньос, Кимпембе, Ди Мария (Дракслер, 63), Мотта, Вератти (Нкунку, 60), Рабьо, Лукас, Кавани (Бен Арфа, 72)
Предупреждения:
нет - Мотта, 21
Судья:
Николя Райнвилль (Франция)
Место и дата
10 февраля 22:45, Шабан-Дельма, Онлайн-трансляция