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Дубль Кавани помог «ПСЖ» разгромить на выезде «Бордо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Эдинсон Кавани
Эдинсон КаваниИсточник: Reuters

В матче 25-го тура чемпионата Франции «Бордо» на своем поле проиграл «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:3.

В составе победителей дубль оформил Эдинсон Кавани и один раз отличился Анхель Ди Мария.

«ПСЖ» с 55-ю очками делит первую строчку турнирной таблицы с «Монако», но у монегасков игра в запасе, а «Бордо» расположился на седьмом месте, имея в активе 36 баллов.

В следующем туре парижане 19 февраля примут «Тулузу», а подопечные Жослена Гурвеннека в этот же день сыграют с командой «Генгам».

Чемпионат Франции
25-й тур

Матч

Бордо - ПСЖ - 0:3 (0:2)

Голы

Кавани 6 (0:1). Ди Мария 40 (0:2). Кавани 47 (0:3).

Состав

Бордо: Каррассо, Сабали, Йованович, Гайич, Паллуа, Менез (Камано, 57), Плашил (Вада, 66), Оливейра (Лаборде, 78), Санхаре, Тулалан, Ролан

ПСЖ: Трапп, Курзава, Менье, Маркиньос, Кимпембе, Ди Мария (Дракслер, 63), Мотта, Вератти (Нкунку, 60), Рабьо, Лукас, Кавани (Бен Арфа, 72)

Предупреждения:

нет - Мотта, 21

Судья:

Николя Райнвилль (Франция)

Место и дата

10 февраля 22:45, Шабан-Дельма, Онлайн-трансляция

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