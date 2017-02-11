Дубль Кавани помог «ПСЖ» разгромить на выезде «Бордо»

Эдинсон Кавани Источник: Reuters

В матче 25-го тура чемпионата Франции «Бордо» на своем поле проиграл «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:3.

В составе победителей дубль оформил Эдинсон Кавани и один раз отличился Анхель Ди Мария.

«ПСЖ» с 55-ю очками делит первую строчку турнирной таблицы с «Монако», но у монегасков игра в запасе, а «Бордо» расположился на седьмом месте, имея в активе 36 баллов.

В следующем туре парижане 19 февраля примут «Тулузу», а подопечные Жослена Гурвеннека в этот же день сыграют с командой «Генгам».

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25-й тур