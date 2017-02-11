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«Наполи» обыграл «Дженоа» и поднялся на вторую строчку Серии А

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Наполи» обыграл «Дженоа» и поднялся на вторую строчку Серии А
Источник: Reuters

В матче 24-го тура чемпионата Италии «Наполи» на своем поле обыграл «Дженоа» со счетом 2:0.

В составе победителей мячи забили Петр Зелински и Эмануэле Джаккерини.

«Наполи» с 51-м очком поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, а «Дженоа» занимает 16-е место, имея в активе 25 баллов.

В следующем туре неаполитанцы 19 февраля на выезде сыграют с «Кьево», а подопечные Ивана Юрича в этот же день встретятся с «Пескарой».

Чемпионат Италии
24-й тур

Матч

Наполи - Дженоа - 2:0 (0:0)

Голы

Зелински 50 (1:0). Джаккерини 68 (2:0).

Состав

Наполи: Рейна, Кулибали, Альбиоль, Маджо, Гулам, Зелински, Гамшик (Аллан, 75), Диавара, Джаккерини (Рог, 74), Мертенс (Паволетти, 78), Инсинье

Дженоа: Ламанна, Джентилетти (Орбан, 19), Бурдиссо, Муньос, Велозу, Ригони, Лаксальт, Хильемарк О., Лазович, Палладино (Таарабт, 58), Симеоне

Предупреждения:

Зелински, 90 - Орбан, 67; Бурдиссо, 80

Судья:

Пьеро Джакомелли (Италия)

Место и дата

10 февраля 22:45, Сан Паоло, Онлайн-трансляция

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