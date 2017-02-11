«Наполи» обыграл «Дженоа» и поднялся на вторую строчку Серии А

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Роберто Манчини: Не думаю, что стану следующим тренером «Милана» Бывший тренер «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини опроверг информацию о том, что может возглавить «Милана», сообщает Calciomercato.com.

Раджа Наингголан: Я ненавижу «Ювентус», потому что он всегда выигрывает благодаря пенальти или штрафному удару Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан объяснил, почему не любит «Ювентус».

«Ювентус» подтвердил переход Эрнанеса в китайский клуб «Ювентус» сегодня в своем официальном твиттере подтвердил переход полузащитника Эрнанеса в китайский клуб «Хэбэй Чайна Форчун».

Спаллетти может возглавить «Ювентус» Итальянский специалист Массимилиано Аллегри и руководство «Ювентуса» приняли решение прекратить сотрудничество.

Агент: Джеко в «Реале»? У него нет причин, чтобы что-то менять Форвард «Ромы» Эдин Джеко не заинтересован в переходе в «Реал», заявил агент игрока Сильвано Мартина.

Генич высоко оценил победу «Милана» над «Болоньей» Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался о победе «Милана» в матче 21-го тура Серии А. Напомним, команда Винченцо Монтеллы обыграла «Болонью» со счетом 1:0, играя с 59-й минуты вдевятером.

«Реал» начал переговоры о переходе нападающего «Торино» Белотти «Реал» вступил в переговоры с «Торино» о переходе форварда итальянского клуба Андреа Белотти, сообщает Gazzetta dello Sport.

«Арсенал» интересуется Хартом Голкипер «Торино» Джо Харт может вернуться в английскую премьер-лигу в следующем сезоне.

Манчини может возглавить «Милан» Следующий сезон «Милан» может начать под руководством нового главного тренера. По данным Corriere dello Sport, компания Sino Europe – Sports, которая в ближайшее время завершит сделку по приобретению клуба, хочет видеть главным тренером команды Роберто Манчини.

Массимилиано Аллегри: «Арсенал»? Не буду ничего опровергать или подтверждать Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отказался комментировать слухи о возможном приглашении в «Арсенал».

«Милан» на выезде вдевятером вырвал победу в матче с «Болоньей» В матче 18-го тура чемпионата Италии «Милан» на выезде обыграл «Болонью» со счетом 1:0.

«Ювентус» на выезде обыграл «Кротоне» Перенесенный матч 18-го тура чемпионата Италии между «Кротоне» и «Ювентусом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Ювентуса».

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«Реал» интересуется полузащитником «Наполи» Зелински Полузащитник «Наполи» Петр Зелински привлек внимание мадридского «Реала». Об этом сообщают испанские СМИ.

Новый клуб Витселя хочет приобрести Бакку Китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» интересуется нападающим «Милана» Карлосом Баккой. Напомним, что за эту команду выступает экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.

Сергей Рыжиков: Поедем в Мадрид на матч «Реал» – «Наполи» Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал, что собирается посетить игру 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Наполи», которая пройдет 15 февраля.

Нобель Арустамян: В «Роме» обязаны сохранить Спаллетти, Лучано – умнейший тренер Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян выразил мнение, что руководство «Ромы» должно позаботиться о новом контракте для наставника команды Лучано Спаллетти.

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