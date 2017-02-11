«Наполи» обыграл «Дженоа» и поднялся на вторую строчку Серии А
В
матче 24-го тура чемпионата Италии «Наполи» на своем поле обыграл «Дженоа» со
счетом 2:0.
В составе победителей мячи забили Петр Зелински и
Эмануэле Джаккерини.
«Наполи» с 51-м очком поднялся на вторую строчку
турнирной таблицы, а «Дженоа» занимает 16-е место, имея в активе 25 баллов.
В следующем туре неаполитанцы 19 февраля на выезде
сыграют с «Кьево», а подопечные Ивана Юрича в этот же день встретятся с «Пескарой».
Чемпионат
Италии
24-й тур
Матч
Голы
Зелински 50 (1:0). Джаккерини 68 (2:0).
Состав
Наполи: Рейна, Кулибали, Альбиоль, Маджо, Гулам, Зелински, Гамшик (Аллан, 75), Диавара, Джаккерини (Рог, 74), Мертенс (Паволетти, 78), Инсинье
Дженоа: Ламанна, Джентилетти (Орбан, 19), Бурдиссо, Муньос, Велозу, Ригони, Лаксальт, Хильемарк О., Лазович, Палладино (Таарабт, 58), Симеоне
Предупреждения:
Зелински, 90 - Орбан, 67; Бурдиссо, 80
Судья:
Пьеро Джакомелли (Италия)
Место и дата
10 февраля 22:45, Сан Паоло, Онлайн-трансляция