Гол Ильярраменди принес победу «Реал Сосьедаду» в матче с «Эспаньолом»

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» на своем поле проиграл «Реал Сосьедаду» со счетом 1:2.

В составе победителей мячи забили Карло Вела и Асьер Ильярраменди, а у хозяев поля единственный гол в активе Эрнана Переса.

«Реал Сосьедад» с 41-м очком поднялся на четвертое место турнирной таблицы, а «Эспаньол» расположился на восьмой строчке, имея в активе 32 балла.

В следующем туре подопечные Эусебио Сакристана 19 февраля примут «Вильярреал», а команда из Барселоны днем ранее сыграет с мадридским «Реалом».

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22-й тур