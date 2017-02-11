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Гол Ильярраменди принес победу «Реал Сосьедаду» в матче с «Эспаньолом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» на своем поле проиграл «Реал Сосьедаду» со счетом 1:2.

В составе победителей мячи забили Карло Вела и Асьер Ильярраменди, а у хозяев поля единственный гол в активе Эрнана Переса.

«Реал Сосьедад» с 41-м очком поднялся на четвертое место турнирной таблицы, а «Эспаньол» расположился на восьмой строчке, имея в активе 32 балла.

В следующем туре подопечные Эусебио Сакристана 19 февраля примут «Вильярреал», а команда из Барселоны днем ранее сыграет с мадридским «Реалом».

Чемпионат Испании
22-й тур

Матч

Эспаньол - Реал Сосьедад - 1:2 (1:1)

Голы

Вела 26 (0:1). Перес 35 (1:1). Ильярраменди 61 (1:2).

Состав

Эспаньол: Лопес Д., Кариколь, Наварро, Рейес Д., Лопес Д., Фуэго, Перес (Васкес, 83), Хурадо, Кайседо (Хименес, 77), Морено, Рейес Х.

Реал Сосьедад: Рульи, Берчиче, Мартинес И., Навас, Сурутуса, Прието, Ойарсабаль (Конча, 90), Ильярраменди, Виллиан (Хуанми, 10), Вела, Одриосола

Предупреждения:

Рейес Д., 35; Перес, 78; Рейес Х., 90 - Вела, 85; Сурутуса, 90

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

10 февраля 22:45, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция

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