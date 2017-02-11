Гол Ильярраменди принес победу «Реал Сосьедаду» в матче с «Эспаньолом»
В матче 22-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» на
своем поле проиграл «Реал Сосьедаду» со счетом 1:2.
В составе победителей мячи забили Карло Вела и Асьер
Ильярраменди, а у хозяев поля единственный гол в активе Эрнана Переса.
«Реал Сосьедад» с 41-м очком поднялся на четвертое
место турнирной таблицы, а «Эспаньол» расположился на восьмой строчке, имея в
активе 32 балла.
В следующем туре подопечные Эусебио Сакристана 19
февраля примут «Вильярреал», а команда из Барселоны днем ранее сыграет с
мадридским «Реалом».
Чемпионат
Испании
22-й тур
Матч
Эспаньол - Реал Сосьедад - 1:2 (1:1)
Голы
Вела 26 (0:1). Перес 35 (1:1). Ильярраменди 61 (1:2).
Состав
Эспаньол: Лопес Д., Кариколь, Наварро, Рейес Д., Лопес Д., Фуэго, Перес (Васкес, 83), Хурадо, Кайседо (Хименес, 77), Морено, Рейес Х.
Реал Сосьедад: Рульи, Берчиче, Мартинес И., Навас, Сурутуса, Прието, Ойарсабаль (Конча, 90), Ильярраменди, Виллиан (Хуанми, 10), Вела, Одриосола
Предупреждения:
Рейес Д., 35; Перес, 78; Рейес Х., 90 - Вела, 85; Сурутуса, 90
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
10 февраля 22:45, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция