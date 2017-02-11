Стадион на Крестовском острове впервые примет 10 тысяч посетителей
Сегодня,
11 февраля на стадионе на Крестовском острове пройдет тестовое мероприятие
«Первый посетитель», которое посетят около 10 тысяч человек, сообщает официальный
сайт Администрации Санкт-Петербурга.
В этот день на стадионе всех гостей ждет настоящий
эксперимент – сочетание уличных видов экстремального спорта с техническим
тестом стадиона на способность принимать гостей.
«Строители сделали свое дело, их время на объекте
заканчивается, они уступают место тем, кто умеет организовывать развлекательные
мероприятия, шоу, выставки и конечно – спортивные состязания. Работы, которые
ведутся сейчас подрядчиками в рамках адаптации стадиона к требованиям ФИФА, не
препятствуют функционированию объекта как культурно-развлекательного,
спортивного комплекса. Мы рассчитываем протестировать работоспособность систем
на первом мероприятии, готовность зон доступа и прилегающей территории, систем
безопасности, жизнеобеспечения, логистику. Надеюсь, петербуржцам понравится!»
– прокомментировал запланированное на 11
февраля событие вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.
Организаторы «заинтриговывают» зрителей: 3D
mapping-шоу превратит чашу стадиона то в песчаные дюны, то в водную
поверхность, а виртуальные персонажи будут гоняться за реальными мотоциклами и
автомобилями. Авто и мотокаскадеры продемонстрируют высокое мастерство
вождения, и все зрители примут участие в грандиозном флешмобе на 10 000
человек, создав первое общее панорамное фото с этого события.
Среди почетных гостей события – официальные лица региона, представители футбольного клуба «Зенит», в том числе бывший голкипер команды Вячеслав Малафеев.
Напомним, все работы на стадионе должны завершиться к 31 марта. На 23 апреля предварительно запланирован первый официальный матч на арене. Им станет встреча 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом». На 7 мая предварительно запланирован матч с «Тереком», а на 17 – с «Краснодаром». Летом арена примет матчи Кубка Конфедераций-2107, а в следующем году на стадионе пройдут матчи чемпионата мира-2018.