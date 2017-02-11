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Стадион на Крестовском острове впервые примет 10 тысяч посетителей

Источник:  Администрация Санкт-ПетербургаКомментарии

Сегодня, 11 февраля на стадионе на Крестовском острове пройдет тестовое мероприятие «Первый посетитель», которое посетят около 10 тысяч человек, сообщает официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга.

В этот день на стадионе всех гостей ждет настоящий эксперимент – сочетание уличных видов экстремального спорта с техническим тестом стадиона на способность принимать гостей.

«Строители сделали свое дело, их время на объекте заканчивается, они уступают место тем, кто умеет организовывать развлекательные мероприятия, шоу, выставки и конечно – спортивные состязания. Работы, которые ведутся сейчас подрядчиками в рамках адаптации стадиона к требованиям ФИФА, не препятствуют функционированию объекта как культурно-развлекательного, спортивного комплекса. Мы рассчитываем протестировать работоспособность систем на первом мероприятии, готовность зон доступа и прилегающей территории, систем безопасности, жизнеобеспечения, логистику. Надеюсь, петербуржцам понравится!» –  прокомментировал запланированное на 11 февраля событие вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

Организаторы «заинтриговывают» зрителей: 3D mapping-шоу превратит чашу стадиона то в песчаные дюны, то в водную поверхность, а виртуальные персонажи будут гоняться за реальными мотоциклами и автомобилями. Авто и мотокаскадеры продемонстрируют высокое мастерство вождения, и все зрители примут участие в грандиозном флешмобе на 10 000 человек, создав первое общее панорамное фото с этого события.

Среди почетных гостей события – официальные лица региона, представители футбольного клуба «Зенит», в том числе бывший голкипер команды Вячеслав Малафеев.

Напомним, все работы на стадионе должны завершиться к 31 марта. На 23 апреля предварительно запланирован первый официальный  матч на арене. Им станет встреча 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом». На 7 мая предварительно запланирован матч с «Тереком», а на 17 – с «Краснодаром». Летом арена примет матчи Кубка Конфедераций-2107, а в следующем году на стадионе пройдут матчи чемпионата мира-2018. 

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