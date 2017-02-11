Дубль Митроглу помог «Бенфике» в меньшинстве разгромить «Ароку»
В матче 21-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» на
своем поле разгромила «Ароку» со счетом 3:0.
В составе победителей дубль оформил Костас
Митроглу и один мяч забил Андре Каррильо.
Стоит отметить, на 41-й минуте голкипер хозяев поля
Сантана де Мораес покинул поле, получив прямую красную карточку.
«Бенфика» с 51-м очком возглавляет турнирную таблицу,
а «Арока» расположилась на 10-й строчке, имея в активе 27 баллов.
В следующем туре «орлы» 19 февраля на выезде сыграют с
«Брагой», а подопечные Литу Видигала днем ранее сыграют с командой «Шавиш».
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