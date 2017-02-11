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Дубль Митроглу помог «Бенфике» в меньшинстве разгромить «Ароку»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 21-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» на своем поле разгромила «Ароку» со счетом 3:0.

В составе победителей дубль оформил Костас Митроглу и один мяч забил Андре Каррильо.

Стоит отметить, на 41-й минуте голкипер хозяев поля Сантана де Мораес покинул поле, получив прямую красную карточку.

«Бенфика» с 51-м очком возглавляет турнирную таблицу, а «Арока» расположилась на 10-й строчке, имея в активе 27 баллов.

В следующем туре «орлы» 19 февраля на выезде сыграют с «Брагой», а подопечные Литу Видигала днем ранее сыграют с командой «Шавиш».

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