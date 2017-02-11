Вадим Скрипченко: Возможно все, но пока игроков «Локомотива» мы не рассматриваем
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тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко прокомментировал переход Тимофея
Маргасова в «Локомотив».
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В стан «Локомотива» – ближайшего соперника «Крыльев» в чемпионате,
перешел Тимофей Маргасов. Возможен вариант, что он может поведать своей новой
команде тонкости подготовки и тактики «Крыльев». Может, нашей команде
стоит приобрести футболиста «Локо», дабы быть готовыми к этой дуэли?
– В перспективе возможно все, но пока игроков
«Локомотива» мы не рассматриваем. Что касается Тимофея –
действительно, теперь он является игроком нашего ближайшего соперника.
Теоретически можно предположить, что какие-то нюансы, моменты, связанные с
нашей моделью игры тренерскому штабу москвичей он рассказать может. Нам нужно
поступить хитрее. Если соперник будет готов к информации Тимофея, видоизменим
некоторые моменты в своей игре, сделаем другие заготовки. Проще говоря, пойдем
другим путем.