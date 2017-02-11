Вадим Скрипченко: Возможно все, но пока игроков «Локомотива» мы не рассматриваем

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко прокомментировал переход Тимофея Маргасова в «Локомотив».

– В стан «Локомотива» – ближайшего соперника «Крыльев» в чемпионате, перешел Тимофей Маргасов. Возможен вариант, что он может поведать своей новой команде тонкости подготовки и тактики «Крыльев». Может, нашей команде стоит приобрести футболиста «Локо», дабы быть готовыми к этой дуэли?

– В перспективе возможно все, но пока игроков «Локомотива» мы не рассматриваем. Что касается Тимофея – действительно, теперь он является игроком нашего ближайшего соперника. Теоретически можно предположить, что какие-то нюансы, моменты, связанные с нашей моделью игры тренерскому штабу москвичей он рассказать может. Нам нужно поступить хитрее. Если соперник будет готов к информации Тимофея, видоизменим некоторые моменты в своей игре, сделаем другие заготовки. Проще говоря, пойдем другим путем.