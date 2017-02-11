Борис Майоров: Уверен, что против шведов наши заявят уже Сорокина. А вот Самсонов на Евротуре вряд ли сыграет
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о вратарях сборной России на Шведских играх.
- Я абсолютно уверен в том, что на субботний поединок со шведами тренеры заявят основным голкипером уже Илью Сорокина из ЦСКА, - заявил Борис Майоров. - А вот Илья Самсонов из «Магнитки», скорее всего, на Евротуре не сыграет. Я уже говорил ранее – Сорокин и Шестеркин настолько надежны, что сейчас искать им замену просто смысла нет.
- В первом поединке на Шведских играх удивил Голышев. Анатолия на протяжении всего сезона критикуют в клубе, но в сборной он сразу преображается.
- Голышев забил гол и смотрелся в целом неплохо. Но ничего особенного тоже не продемонстрирова
Напомним, что сегодня сборная России сыграет с командой Швеции. Начало матча – в 17:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Место и дата
11 февраля 17:30, Скандинавиум, Онлайн-трансляция