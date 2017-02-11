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Борис Майоров: Уверен, что против шведов наши заявят уже Сорокина. А вот Самсонов на Евротуре вряд ли сыграет

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о вратарях сборной России на Шведских играх.

- Я абсолютно уверен в том, что на субботний поединок со шведами тренеры заявят основным голкипером уже Илью Сорокина из ЦСКА, - заявил Борис Майоров. - А вот Илья Самсонов из «Магнитки», скорее всего, на Евротуре не сыграет. Я уже говорил ранее – Сорокин и Шестеркин настолько надежны, что сейчас искать им замену просто смысла нет.

- В первом поединке на Шведских играх удивил Голышев. Анатолия на протяжении всего сезона критикуют в клубе, но в сборной он сразу преображается.
- Голышев забил гол и смотрелся в целом неплохо. Но ничего особенного тоже не продемонстрировал. Я бы по вчерашнему матчу из полевых игроков никого бы вообще выделять не стал.

Напомним, что сегодня сборная России сыграет с командой Швеции. Начало матча – в 17:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Матч

Швеция - Россия

Место и дата

11 февраля 17:30, Скандинавиум, Онлайн-трансляция

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