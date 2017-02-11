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В Анголе в результате давки на стадионе погибло 19 человек

Источник:  BBCКомментарии

На футбольном стадионе в Анголе в результате давки погибло 19 человек, сообщает BBC.

Изначально сообщалось о смерти 17-ти человек, на данный момент местные СМИ заявили о 19 погибших, среди которых есть дети, а также о сотне раненых.

Давка произошла в результате того, что большое количество фанатов пыталось прорваться в ворота стадиона, чтобы попасть на матч местной команды «Санта Рита» и «Рекреативо» из Либоло.

Стоит отметить, что матч не был отменен из-за и закончился победой гостей со с минимальным счетом (1:0).

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