В Анголе в результате давки на стадионе погибло 19 человек
На
футбольном стадионе в Анголе в результате давки погибло 19 человек, сообщает BBC.
Изначально
сообщалось о смерти 17-ти человек, на данный момент местные СМИ заявили о 19
погибших, среди которых есть дети, а также о сотне раненых.
Давка произошла в результате того, что большое количество фанатов пыталось прорваться в ворота стадиона, чтобы попасть на матч местной команды «Санта Рита» и «Рекреативо» из Либоло.
Стоит отметить, что матч не был отменен из-за и
закончился победой гостей со с минимальным счетом (1:0).
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