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Фабио Капелло: Я совершил ошибку, не уйдя в «ПСЖ» из сборной России в 2013-м году

Источник:  Canal+Комментарии

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло заявил, что сожалеет о том, что не ушел из сборной в «ПСЖ» в 2013 году.

«Я был близок к тому, чтобы подписать контракт с «Пари Сен-Жермен» в 2013 году. Леонардо (спортивный директор «ПСЖ» - прим. Ред.) позвонил мне, и мы даже с ним согласовали условия. Но я тогда работал со сборной России, уход в «ПСЖ» был бы равносилен предательству. Возможно, я совершил ошибку, ведь в итоге россияне обошлись со мной плохо, а я упустил шанс поработать в большом клубе», - цитирует Капелло французское издание Canal+. 

Напомним, что Капелло возглавил сборную России в июле 2012 года. В 2014 году на чемпионате мира наша национальная команда не смогла выйти в плей-офф, завершив выступление на групповой стадии. В июне 2015 года Виталий Мутко официально объявил об уходе Капелло с поста главного тренера сборной.

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