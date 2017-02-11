Экс-форвард «Зенита» Шейдаев стал игроком «Жилины»
Нападающий
«Трабзонспора» Рамиль Шейдаев на правах аренды перешел
в «Жилину», сообщает пресс-служба словацкой команды.
20-летний азербайджанец подписал контракт,
рассчитанный до лета 2018 года.
В нынешнем сезоне в составе турецкой команды Рамиль принял участие в трех матчах, в которых забил один мяч.
Рамиль Шейдаев
Напомним, Шейдаев является воспитанником «Зенита». Впервые он сыграл за основной состав питерской команды в октябре 2014 года во встрече с «Мордовией». Всего на счету Шейдаева пять матчей за основной состав сине-бело-голубых. За «Зенит-2» сыграл 13 матчей и забил 10 мячей.
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