Экс-форвард «Зенита» Шейдаев стал игроком «Жилины»

Нападающий «Трабзонспора» Рамиль Шейдаев на правах аренды перешел в «Жилину», сообщает пресс-служба словацкой команды.

20-летний азербайджанец подписал контракт, рассчитанный до лета 2018 года.

В нынешнем сезоне в составе турецкой команды Рамиль принял участие в трех матчах, в которых забил один мяч.

Рамиль Шейдаев

Напомним, Шейдаев является воспитанником «Зенита». Впервые он сыграл за основной состав питерской команды в октябре 2014 года во встрече с «Мордовией». Всего на счету Шейдаева пять матчей за основной состав сине-бело-голубых. За «Зенит-2» сыграл 13 матчей и забил 10 мячей.

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