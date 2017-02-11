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ЧМ. Хохфильцен. Мужской спринт. Начало текстовой трансляции в 16:45 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 11 февраля в рамках чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдет спринтерская гонка среди мужчин.

Стреляющим лыжникам предстоит преодолеть 10-километровую дистанцию с двумя огневыми рубежами.

Начало спринта в 16:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой гонки.

Напомним, первым из россиян на трассу выйдет Евгений Гараничев – под девятым номером. Антон Бабиков начнет гонку 29-м, Антон Шипулин – 52-м, Максим Цветков – 53-м.

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