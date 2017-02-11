ЧМ. Хохфильцен. Мужской спринт. Начало текстовой трансляции в 16:45 (мск)
Сегодня, 11 февраля в
рамках чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдет
спринтерская гонка среди мужчин.
Стреляющим лыжникам предстоит преодолеть 10-километровую
дистанцию с двумя огневыми рубежами.
Начало спринта в 16:45 по московскому времени. «Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию
этой гонки.
Напомним, первым из россиян
на трассу выйдет Евгений Гараничев – под девятым номером. Антон Бабиков начнет
гонку 29-м, Антон Шипулин – 52-м, Максим Цветков – 53-м.
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