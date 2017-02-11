«Ливерпуль» - «Тоттенхэм». Начало текстовой трансляции в 20:30 (мск)

Сегодня, 11 февраля в матче 25-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом».

Встреча пройдет на «Энфилде» в Ливерпуле и начнется в 20:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Тоттенхэм» с 50-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Ливерпуль» расположился на пятой строчке, имея в активе на четыре балла меньше.

Напомним, команды уже дважды встречались в нынешнем сезоне. Первый матч прошел в августе минувшего года в рамках первого круга английской премьер-лиги, тогда победитель выявлен не был (1:1), а вторая встреча прошла в октябре 2016 года в 1/8 финала Кубка английской лиги и тогда победа оказалась за командой Юргена Клоппа (2:1).

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