«Ливерпуль» - «Тоттенхэм». Начало текстовой трансляции в 20:30 (мск)
Сегодня,
11 февраля в матче 25-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом».
Встреча
пройдет на «Энфилде» в Ливерпуле и начнется в 20:30 по московскому времени.
«Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
«Тоттенхэм»
с 50-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Ливерпуль»
расположился на пятой строчке, имея в активе на четыре балла меньше.
Напомним,
команды уже дважды встречались в нынешнем сезоне. Первый матч прошел в августе
минувшего года в рамках первого круга английской премьер-лиги, тогда победитель
выявлен не был (1:1), а вторая встреча прошла в октябре 2016 года в 1/8 финала
Кубка английской лиги и тогда победа оказалась за командой Юргена Клоппа (2:1).
Чемпионат Англии
25-й тур
Матч
Место и дата
11 февраля 20:30, Энфилд, Текстовая трансляция