Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Финляндия- : -Чехия
Биатлон  Спринт. Мужчины
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Уотфорд
Футбол  Арсенал- : -Халл Сити
Хоккей  Швеция- : -Россия
Футбол  Ливерпуль- : -Тоттенхэм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ливерпуль» - «Тоттенхэм». Начало текстовой трансляции в 20:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 11 февраля в матче 25-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом».

Встреча пройдет на «Энфилде» в Ливерпуле и начнется в 20:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Тоттенхэм» с 50-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Ливерпуль» расположился на пятой строчке, имея в активе на четыре балла меньше.

Напомним, команды уже дважды встречались в нынешнем сезоне. Первый матч прошел в августе минувшего года в рамках первого круга английской премьер-лиги, тогда победитель выявлен не был (1:1), а вторая встреча прошла в октябре 2016 года в 1/8 финала Кубка английской лиги и тогда победа оказалась за командой Юргена Клоппа (2:1).

Чемпионат Англии
25-й тур

Матч

Ливерпуль - Тоттенхэм

Место и дата

11 февраля 20:30, Энфилд, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
АПЛ. 25-й тур. «Арсенал» примет «Халл», «Ливерпуль» - «Тоттенхэм» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 25-го тура чемпионата Англии по футболу.Роналду признан лучшим легионером в истории АПЛ, Аршавин – на 91-м местеАнглийское издание FourFourTwo составило рейтинг лучших легионеров в истории английской премьер-лиге. Первое место в нем занимает Криштиану Роналду.Хосеп Гвардиола: Впечатлен работой Хау в «Борнмуте»Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча против «Борнмута» в чемпионате Англии.Антонио Конте: «Манчестер Юнайтед» продолжает борьбу за титулГлавный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопросы журналистов в преддверии матча против «Бернли» в рамках 25-го тура АПЛ.Антонио Конте: До конца сезона «Челси» будет находиться под давлениемГлавный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопросы журналистов в преддверии матча с «Бернли» в рамках 25-го тура АПЛ.«Ливерпуль» запретил журналистам The Sun посещать домашние матчи командыКак сообщает The Independent, «Ливерпуль» запретил журналистам издания The Sun приходить на домашние матчи команды и пресс-конференции.Вратарь «Борнмута» Федеричи выбыл до конца сезона«Борнмут» до конца сезона потерял вратаря Адама Федеричи. Причина – травма футболиста.Хуан Мата: Де Хеа старается не думать о летнем трансферном окнеПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата рассказал о состоянии своего партнера по клубу Давида Де Хеа летом 2015 года, а также прокомментировал информацию о возвращении вратаря в Мадрид.«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» ведут борьбу за полузащитника сборной ПортугалииКак сообщает A Bola, лиссабонский «Спортинг» готов продать полузащитника Вильяма Карвалью грядущим летом.Клемент – лучший тренер января в АПЛ, Алли – лучший игрокАнглийская премьер-лига назвала лучших тренера и игрока января.Тухель? Аллегри? Кого «Арсенал» хочет видеть на месте ВенгераТухель? Аллегри? Кого «Арсенал» хочет видеть на месте Венгера«Советский спорт» рассказывает, как обстоят дела у специалистов, которых «сватают» в стан «пушкарей».Тухель – основной кандидат на пост наставника «Арсенала»В руководстве лондонского «Арсенала» планируют грядущим летом назначить нового главного тренера. Об этом сообщает издание Daily Mirror.Хиронимо Рульи: Моя цель – стать игроком основы в «Манчестер Сити»Голкипер «Реал Соьедад» Херонимо Рульи, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», поделился ожиданиями от переезда в АПЛ. Напомним, игрок пополнит ряды «горожан» грядущим летом. Сейчас он выступает за баскский клуб на правах аренды.Руни зарабатывает больше всех игроков премьер-лигиИздание The Times опубликовало список самых высокооплачиваемых игроков клубов премьер-лиги.Константин Генич: «Тоттенхэм» в большом порядке, Почеттино работает просто превосходноКомментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался о состоянии «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» перед матчем 25-го тура АПЛ, который состоится завтра (11 февраля).Матс Хуммельс: Поддерживаю Клоппа, ему очень тяжело в «Ливерпуле»Защитник мюнхенской «Баварии» Матс Хуммель прокомментировал выступление «Ливерпуля» под руководством Юргена Клоппа.Курт Зума: После окончания этого сезона мы должны обсудить с «Челси» некоторые вопросыЗащитник «Челси» Курт Зума высказался о своей ситуации в лондонском клубе. Напомним, после прихода Антонио Конте на пост главного тренера, 22-летний француз перестал проходить в основу «синих».Терри почеканил жевачкой (видео)Защитник «Челси» Джон Терри перед тренировкой лондонского клуба продемонстрировал свою технику.13 футболистов АПЛ сдали положительные допинг-тесты на наркотики13 футболистов английской премьер-лиги за четыре года (с 2012 по 2016 годы) сдали положительные допинг-тесты на содержание наркотических веществ.Майкл Кэррик: Лига чемпионов важна для «Манчестер Юнайтед», но праздновать можно только победыПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о возможных итогах сезона.
Главные новости
Бокс
Александр Поветкин выступил на суде в Нью-Йорке
Футбол
Экс-форвард «Зенита» Шейдаев стал игроком «Жилины»
Футбол
Фабио Капелло: Я совершил ошибку, не уйдя в «ПСЖ» из сборной России в 2013-м году
Футбол
В Анголе в результате давки на стадионе погибло 19 человек
Футбол
Стадион на Крестовском острове впервые примет 10 тысяч посетителей
Футбол
Гол Ильярраменди принес победу «Реал Сосьедаду» в матче с «Эспаньолом»
Футбол
«Наполи» обыграл «Дженоа» и поднялся на вторую строчку Серии А
Футбол
Дубль Кавани помог «ПСЖ» разгромить на выезде «Бордо»
MMA
Этот день в истории. Бойцу ММА Кену Шемроку — 53!
Легкая атлетика
Российские легкоатлеты допущены до участия в юниорском чемпионате мира под нейтральным флагом
все новости
Тоттенхэм
Тоттенхэмкалендарьстатистика
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости