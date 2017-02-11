Владелец «Детройта» Майк Илич умер в возрасте 87 лет

Американский бизнессмен, владелец клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» Май Илич скончался в возрасте 87 лет, сообщает пресс-служба хоккейной команды.

Илич приобрел «Детройт» в 1982 году и выиграл вместе с командой четыре Кубка Стэнли. В 2003 году Илич был введен в Зал хоккейной славы в Торонто, в 2004 году он был принят в Зал хоккейной славы Соединенных Штатов.

Напомним, в нынешнем сезоне «Детройт» в 54 матчах одержал лишь 13 побед и занимает последнее место в Восточной конференции, имея в активе 54 очка.