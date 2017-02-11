Александр Поветкин выступил на суде в Нью-Йорке
В Нью-Йорке завершились слушания на суде присяжных по поводу
взаимных претензий российского боксера Александра Поветкина и американца
Деонтея Уайлдера, сообщает ТАСС.
Присяжные были ознакомлены с позициями и аргументами сторон,
а также заслушали показания свидетелей и экспертов. Выступил на суде и сам
Поветкин. Уайлдер также присутствовал на заседаниях, однако показаний не давал.
Сообщается, что в понедельник, 13 февраля Жюри присяжных
вновь соберется, чтобы решить вопрос об употреблении Поветкиным мельдония,
начиная с 1 января 2016 года.
Напомним, Уайлдер выдвинул обвинения против Поветкина в срыве
боя из-за употребления россиянином допинга. Промоутерская компания
американского боксера добивается выплаты пяти миллионов долларов. Сторона
Поветкина требует выплаты в размере 34,5 миллиона долларов от Уайлдера за
распространение порочащих сведений, а также обвиняет американца в срыве
поединка.