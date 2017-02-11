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Александр Поветкин выступил на суде в Нью-Йорке

Источник:  ТАССКомментарии

В Нью-Йорке завершились слушания на суде присяжных по поводу взаимных претензий российского боксера Александра Поветкина и американца Деонтея Уайлдера, сообщает ТАСС.

Присяжные были ознакомлены с позициями и аргументами сторон, а также заслушали показания свидетелей и экспертов. Выступил на суде и сам Поветкин. Уайлдер также присутствовал на заседаниях, однако показаний не давал.

Сообщается, что в понедельник, 13 февраля Жюри присяжных вновь соберется, чтобы решить вопрос об употреблении Поветкиным мельдония, начиная с 1 января 2016 года.

Напомним, Уайлдер выдвинул обвинения против Поветкина в срыве боя из-за употребления россиянином допинга. Промоутерская компания американского боксера добивается выплаты пяти миллионов долларов. Сторона Поветкина требует выплаты в размере 34,5 миллиона долларов от Уайлдера за распространение порочащих сведений, а также обвиняет американца в срыве поединка.

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