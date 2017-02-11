«Чикаго» обыграл «Виннипег». В активе Панарина и Анисимова пять очков на двоих

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег» на домашнем льду проиграл «Чикаго» со счетом 2:5.

В составе победителей шайбы забросили Патрик Кейн, Артем Анисимов, Данкан Кит, Мариан Госса и Артемий Панарин, а у хозяев льда голы забили Брайан Литтл и Адам Лоури.

Российский форвард гостей Артемий Панарин провел на льду 16 минут 16 секунд и помимо гола записал на свой счет две передачи, его одноклубник и соотечественник Артем Анисимов отыграл почти 15 минут и заработал два очка за гол и передачу.

«Чикаго» с 73 очками занимает второе место в Западной конференции, а «Виннипег» расположился на 11-й строчке, имея в активе 54 балла.

В следующем туре «Блэкхокс» 12 февраля сыграет на выезде с «Эдмонтоном», а «Джетс» в этот же день примет «Тампу-Бэй».

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