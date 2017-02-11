«Чикаго» обыграл «Виннипег». В активе Панарина и Анисимова пять очков на двоих
В матче регулярного
чемпионата НХЛ «Виннипег» на домашнем льду проиграл «Чикаго» со счетом 2:5.
В составе
победителей шайбы забросили Патрик Кейн, Артем Анисимов, Данкан Кит, Мариан Госса и Артемий
Панарин, а у хозяев льда голы забили Брайан Литтл и Адам Лоури.
Российский
форвард гостей Артемий Панарин провел на льду 16 минут 16 секунд и помимо гола
записал на свой счет две передачи, его одноклубник и соотечественник Артем
Анисимов отыграл почти 15 минут и заработал два очка за гол и передачу.
«Чикаго» с
73 очками занимает второе место в Западной конференции, а «Виннипег»
расположился на 11-й строчке, имея в активе 54 балла.
В
следующем туре «Блэкхокс» 12 февраля сыграет на выезде с «Эдмонтоном», а «Джетс»
в этот же день примет «Тампу-Бэй».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Виннипег - Чикаго - 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)
Голы:
Кейн (Панарин, Анисимов), 15:37 (0:1). Литтл (Энстрём, Лайне), 21:43 (1:1). Анисимов (Кейн, Панарин), 32:16 (1:2). Кит (Шмальц), 57:01 (1:3). Хосса (Хьялмарссон), 58:09 (1:4). Лоури (Троуба, Армиа), 58:49 (2:4). Панарин (Кит), 59:44 (2:5).
Место и дата
11 февраля 04:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция