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«Лейкерс» без Мозгова обыграл на выезде «Милуоки»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» на домашней площадке проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 114:122 (30:47, 25:29, 29:27, 30:19).

Самым результативным стал игрок хозяев площадки Яннис Адетокунбо, в его активе 41 очко.

Российский центровой «Лос-Анджелеса» Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.

 «Лейкерс» одержал 19-ю победу в регулярном чемпионате и занимает 14-е место в Западной конференции, а «Милуоки» расположился на 11-й строчке на Востоке.

В следующем туре команда из Лос-Анджелеса 15 февраля примет «Сакраменто Кингз», а «Бакс» 12 февраля на выезде сыграет с «Индианой».

НБА
Регулярный чемпионат

Матч

Милуоки - Лейкерс - 114:122

Место и дата

11 февраля 04:00, Брэдли Центр, Онлайн-трансляция

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