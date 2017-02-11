«Лейкерс» без Мозгова обыграл на выезде «Милуоки»
В матче
регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» на домашней площадке проиграл «Лос-Анджелес
Лейкерс» со счетом 114:122 (30:47, 25:29, 29:27, 30:19).
Самым результативным
стал игрок хозяев площадки Яннис Адетокунбо, в его активе 41 очко.
Российский
центровой «Лос-Анджелеса» Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.
«Лейкерс» одержал 19-ю победу в регулярном
чемпионате и занимает 14-е место в Западной конференции, а «Милуоки»
расположился на 11-й строчке на Востоке.
В
следующем туре команда из Лос-Анджелеса 15 февраля примет «Сакраменто Кингз», а
«Бакс» 12 февраля на выезде сыграет с «Индианой».
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Место и дата
11 февраля 04:00, Брэдли Центр, Онлайн-трансляция
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