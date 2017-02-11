37 сэйвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения «Миннесоте»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» на домашнем льду обыграла в серии буллитов «Тампу-Бэй» (2:1).

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. У хозяев льда отличился Нино Нидеррайтер, а у гостей Брэйден Пойнт.

Овертайм также победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказалась команда из Сент-Пола, победный гол в активе Микко Койву.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 37 бросков из 38. Его партнер по команде и соотечественник Никита Кучеров провел на льду 23 минуты 47 секунд, но полезными действиями не отметился, а также не реализовал буллит.

«Миннесота» с 78-ю очками лидирует в Западной конференции, а «Тампа» расположилась на 14-й стрчке на Востоке, имея в активе 55 балов.

В следующем туре «Уайлд» 12 февраля примет «Детройт», а «Лайтинг» в этот же день на выезде сыграет с «Виннипегом».

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