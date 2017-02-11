37 сэйвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения «Миннесоте»
В матче
регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» на домашнем льду обыграла в серии
буллитов «Тампу-Бэй» (2:1).
Основное время
встречи завершилось со счетом 1:1. У хозяев льда отличился Нино Нидеррайтер, а
у гостей Брэйден Пойнт.
Овертайм также победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказалась команда из Сент-Пола, победный гол в активе Микко Койву.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 37 бросков из 38. Его партнер по команде и соотечественник Никита Кучеров провел на льду 23 минуты 47 секунд, но полезными действиями не отметился, а также не реализовал буллит.
«Миннесота»
с 78-ю очками лидирует в Западной конференции, а «Тампа» расположилась на 14-й
стрчке на Востоке, имея в активе 55 балов.
В следующем туре «Уайлд» 12 февраля примет «Детройт», а «Лайтинг»
в этот же день на выезде сыграет с «Виннипегом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Миннесота - Тампа-Бэй - 2:1 Б. (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Нидеррайтер (Поминвилль, Гранлунд), 34:31 (1:0). Пойнт (Гаррисон, Киллорн), 37:16 (1:1).
Победный буллит:
Койву - 2:1.
Место и дата
11 февраля 04:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция