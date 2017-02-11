Трагедия на стадионе Анголы, 37 сэйвов Василевского и три очка Панарина. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра субботы.

1. В Анголе на стадионе произошла давка, в результате которой погибло 19 человек.

2. Сегодня стадион на Крестовском острове впервые примет 10 тысяч человек в рамках мероприятия «Первый посетитель».

3. Российский боксер Александр Поветкин выступил на суде в Нью-Йорке.

4. Дубль Эдинсона Кавани помог «Пари Сен-Жермен» разгромить «Бордо».

5. «Наполи» обыграл «Дженоа» и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице.

6. Экс-форвард «Зенита» Рамиль Шейдаев перешел на правах аренды из «Трабзонспора» в «Жилину».

7. Московский «Локомотив» объявил о создании собственной киберкоманды, подписав контракты с Константином «STAVR» Гириным и Антоном «KLENOFF» Клёновым.

8. «Чикаго» без труда обыграл на выезде «Виннипег», В активе Артемия Панариина три очка, а у Артема Анисимова – два.

9. 37 сэйвов Андрея Василевского не спасли «Тампу-Бэй» от поражения лидеру Западной конференции «Миннесоте».

10. «Лос-Анджелес Лейкерс» без Тимофея Мозгова одержали победу над «Милуоки Бакс».

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