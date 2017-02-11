Трагедия на стадионе Анголы, 37 сэйвов Василевского и три очка Панарина. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает начать
день с главных новостей утра субботы.
1. В Анголе на стадионе произошла давка, в результате
которой погибло 19 человек.
2. Сегодня стадион на Крестовском острове впервые примет 10
тысяч человек в рамках мероприятия «Первый посетитель».
3. Российский боксер Александр Поветкин выступил на суде в Нью-Йорке.
4. Дубль Эдинсона Кавани помог «Пари Сен-Жермен» разгромить «Бордо».
5. «Наполи» обыграл «Дженоа» и поднялся на вторую строчку в
турнирной таблице.
6. Экс-форвард «Зенита» Рамиль Шейдаев перешел на правах
аренды из «Трабзонспора» в «Жилину».
7. Московский «Локомотив» объявил о создании собственной
киберкоманды, подписав контракты с Константином «STAVR» Гириным и Антоном
«KLENOFF» Клёновым.
8. «Чикаго» без труда обыграл на выезде «Виннипег», В активе
Артемия Панариина три очка, а у Артема Анисимова – два.
9. 37 сэйвов Андрея Василевского не спасли «Тампу-Бэй» от
поражения лидеру Западной конференции «Миннесоте».
10. «Лос-Анджелес Лейкерс» без Тимофея Мозгова одержали
победу над «Милуоки Бакс».
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