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«Бавария» пожелала Тимощуку удачи в тренерской карьере

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

«Бавария» обратилась к бывшему полузащитнику команды Анатолию Тимощуку с пожеланиями всего наилучшего.

An #FCBayern @uefachampionsleague winner hangs up his boots today. All the best, Tymo! 👏👏👏 #MiaSanMia

Фото опубликовано FC Bayern Official (@fcbayern)

Напомним, Тимощук получил тренерский диплом категории PRO и объявил о завершении карьеры игрока. Ранее сообщалось, что он может войти в тренерский штаб «Зенита». 37-летний Анатолий Тимощук выступал за «Шахтер», «Волынь», «Зенит», «Баварию» и «Кайрат». Вместе с «Зенитом» он дважды стал чемпионом России, выигрывал Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

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