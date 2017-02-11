«Бавария» пожелала Тимощуку удачи в тренерской карьере
«Бавария» обратилась к бывшему полузащитнику команды Анатолию Тимощуку с пожеланиями всего наилучшего.
Напомним, Тимощук получил тренерский диплом категории PRO и объявил о завершении карьеры игрока. Ранее сообщалось, что он может войти в тренерский штаб «Зенита». 37-летний Анатолий Тимощук выступал за «Шахтер», «Волынь», «Зенит», «Баварию» и «Кайрат». Вместе с «Зенитом» он дважды стал чемпионом России, выигрывал Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
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