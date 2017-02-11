Иан Райт: Венгер сказал мне, что его время в «Арсенале» подходит к концу

Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт рассказал о том, что главный тренер «канониров» Арсен Венгер может покинуть команду по окончании текущего сезона.

- Вчера я встречался с Венгером. Мы общались на протяжении нескольких часов. У меня сложилось впечатление, что он готов уйти. Он сам упомянул вчера, что его время в «Арсенале» подходит к концу. Ранее я никогда не слышал от него ничего подобного.



Арсен – замечательный человек, но видно, что он устал. Знаю, что многие спросят меня, покинет ли он клуб в конце сезона. Я считаю, что да, он уйдет, — цитирует Райта Mirror.



В данный момент «Арсенал» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Челси» на 12 очков.

Арсен Венгер бессменно работает с лондонцами с 1996 года.

