Тереза Йохауг: Не считаю правильной дисквалификацию из-за крема для губ

Семикратная чемпионка мира по лыжным гонкам Тереза Йохауг не согласна по своей дисквалификацией за применение запрещенного препарата.

- Я рада тому, что агентство видит, что у меня не было намерения улучшить свои результаты, используя крем для губ. Я также рада, что агентство согласно со мной, что у меня не было никаких оснований не доверять своему врачу. Я понимаю, что антидопинговые правила должны быть строгими, но не считаю правильным получить 13-месячную дисквалификацию из-за крема для губ. В ближайшие дни мы с моим адвокатом обсудим, что делать дальше, - заявила 28-летняя лыжница.

Йохауг имеет право подать апелляцию на решение НОК.

Напомним, в октябре в допинг-пробе Йохауг был обнаружен запрещенный препарат клостебол. Спортсменка объяснила попадание допинга в организм тем, что он входил в состав мази для губ, которую ей дал врач команды.





