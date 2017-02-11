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День в истории. Борису Майорову - 79!

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории. Борису Майорову - 79!

Сегодня исполняется 79 лет двукратному олимпийскому чемпиону, шестикратному чемпиону мира по хоккею Борису Майорову. 

Борис Майоров родился 11 февраля 1938 года в Москве.

На протяжении всей карьеры защищал цвета московского «Спартака» (1956 - 1969), с которым стал трехкратным чемпионом страны.

В 1962 - 1965 и 1967 - 1968 годах был капитаном сборной Советского Союза. Играл в тройке со своим братом-близнецом Евгением и Вячеславом Старшиновым.

В 1961 году сыграл два матча за футбольный «Спартак» - против «Пахтакора» и «Кайрата».

После завершения карьеры игрока перешел на тренерскую работу. 

В 1995 - 1998 годах занимал пост генерального менеджера сборной России, а затем стал президентом «Спартака» (1998 - 2002).

В 1999 году был введен в Зал славы ИИХФ.


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