Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Финляндия- : -Чехия
Биатлон  Спринт. Мужчины
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Уотфорд
Футбол  Арсенал- : -Халл Сити
Хоккей  Швеция- : -Россия
Футбол  Ливерпуль- : -Тоттенхэм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Луис Энрике: О силе «Алавеса» говорит то, что они обыграли «Барселону» в первом круге

Источник:  MarcaКомментарии

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча с «Алавесом» в 22-м туре чемпионата Испании.

- О силе «Алавеса» свидетельствует хотя бы то, что они обыграли нас в первом круге. Эта команда сейчас демонстрирует отличную игру. Поэтому нам нужно будет показать свой лучший футбол, чтобы завоевать три очка. Более трудной задачи для нас быть не может, — цитирует Луиса Энрике Marca.

Матч «Алавес» - «Барселона» начнется сегодня в 18:15 по Москве.

Эти же команды 27 мая сразятся между собой в финальном матче Кубка Испании.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Примера. 22-й тур.»Алавес» примет «Барселону», «Реал» встретится с «Осасуной» и другие матчиВсе матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».Гол Ильярраменди принес победу «Реал Сосьедаду» в матче с «Эспаньолом»В матче 22-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» на своем поле проиграл «Реал Сосьедаду» со счетом 1:2.ВАДА волнуется. В испанском футболе уже год не проверяют на допингВАДА волнуется. В испанском футболе уже год не проверяют на допинг«Советский спорт» рассказывает о ситуации с антидопинговыми службами, которая сложилась в испанском футболе.Зинедин Зидан: Отказ «Реала» предоставить стадион на финал Кубка Испании? «Барселона» поступила бы такжеГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал решение президента «сливочных» Флорентино Переса не предоставлять стадион клуба для проведения финала Кубка Испании, в котором сыграют «Барселона» и «Алавес».«Порту» выкупит у «Атлетико» контракт Оливера ТорресаПолузащитник «Порту» Оливер Торрес, который выступал за клуб на правах аренды, подпишет с португальцами полноценный контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Хуан Мата: Де Хеа старается не думать о летнем трансферном окнеПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата рассказал о состоянии своего партнера по клубу Давида Де Хеа летом 2015 года, а также прокомментировал информацию о возвращении вратаря в Мадрид.«Молодежка» ЦСКА сыграет с «Русенборгом» в Юношеской лиге УЕФАВ Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, в которой продолжает играть молодежная команда ЦСКА.Хиронимо Рульи: Моя цель – стать игроком основы в «Манчестер Сити»Голкипер «Реал Соьедад» Херонимо Рульи, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», поделился ожиданиями от переезда в АПЛ. Напомним, игрок пополнит ряды «горожан» грядущим летом. Сейчас он выступает за баскский клуб на правах аренды.Перекресток семи дорог: куда податься Обамеянгу летом?Перекресток семи дорог: куда податься Обамеянгу летом?«Советский спорт» порассуждал на тему возможного переезда форварда дортмундской «Боруссии».«Реал» хочет предложить Бензема новый контракт на улучшенных условияхРуководство «Реала» готово предложить новый контракт нападающему Кариму Бензема, сообщает AS.Рауль включил Роналду и Зидана в пятерку лучших игроков за всю историю «Реала»Бывший капитан мадридского «Реала» Рауль в эфире мексиканского телевидения назвал свою пятерку лучших футболистов в истории королевского клуба.Суарес дисквалифицирован на два матча и не сыграет в финале Кубка ИспанииИспанская федерация футбола приняла решение дисквалифицировать форварда «Барселоны» Луиса Суареса за два матча за поведение в ответной полуфинальной встрече Кубка Испании против «Атлетико» (1:1), сообщает Sport.es.Министр иностранных дел Украины: Случай Зозули? Это провокация со стороны РоссииМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал ситуацию вокруг форварда «Бетиса» Романа Зозули.Месси близок к подписанию нового контракта с «Барселоной»Хорхе Месси, отец нападающего Лионеля Месси, встретится сегодня в Каталонии с руководством «Барселоны» и обсудит вопрос продления контракта.Защитник «Атлетико» Годин из-за травмы выбыл на две неделиЗащитник «Атлетико» Диего Годин пропустит около двух недель из-за мышечного повреждения, полученного в ответном матче полуфинала Кубка Испании с «Барселоной» (1:1).Агент: Джеко в «Реале»? У него нет причин, чтобы что-то менятьФорвард «Ромы» Эдин Джеко не заинтересован в переходе в «Реал», заявил агент игрока Сильвано Мартина.«Барселона» и «Челси» поборются за игрока «Валенсии»Защитник «Валенсии» Жоау Канселу может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Yahoo Sports.«Реал» начал переговоры о переходе нападающего «Торино» Белотти«Реал» вступил в переговоры с «Торино» о переходе форварда итальянского клуба Андреа Белотти, сообщает Gazzetta dello Sport.Рафаэль Надаль: Мне бы хотелось стать президентом «Реала»Шестая ракетка мира Рафаэль Надаль заявил о своих амбициях в будущем войти в правление «Реала».«Алавес» обыграл «Сельту» и вышел в финал Кубка Испании, где сыграет с «Барселоной»В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании «Алавес» с минимальным счетом обыграл «Сельту» (1:0).
Главные новости
Футбол
Трагедия на стадионе Анголы, 37 сэйвов Василевского и три очка Панарина. Главные новости утра
Футбол
Луис Энрике: О силе «Алавеса» говорит то, что они обыграли «Барселону» в первом круге
Хоккей
День в истории. Борису Майорову - 79!
Лыжный спорт
Тереза Йохауг: Не считаю правильной дисквалификацию из-за крема для губ
Футбол
Иан Райт: Венгер сказал мне, что его время в «Арсенале» подходит к концу
Хоккей
37 сэйвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения «Миннесоте»
Баскетбол
«Лейкерс» без Мозгова обыграл на выезде «Милуоки»
Хоккей
«Чикаго» обыграл «Виннипег». В активе Панарина и Анисимова пять очков на двоих
Бокс
Александр Поветкин выступил на суде в Нью-Йорке
Футбол
Экс-форвард «Зенита» Шейдаев стал игроком «Жилины»
все новости
Алавес
Алавескалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Луис Энрике
Луис Энрикевсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости