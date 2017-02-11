Луис Энрике: О силе «Алавеса» говорит то, что они обыграли «Барселону» в первом круге

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча с «Алавесом» в 22-м туре чемпионата Испании.

- О силе «Алавеса» свидетельствует хотя бы то, что они обыграли нас в первом круге. Эта команда сейчас демонстрирует отличную игру. Поэтому нам нужно будет показать свой лучший футбол, чтобы завоевать три очка. Более трудной задачи для нас быть не может, — цитирует Луиса Энрике Marca.

Матч «Алавес» - «Барселона» начнется сегодня в 18:15 по Москве.

Эти же команды 27 мая сразятся между собой в финальном матче Кубка Испании.

