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Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин сделал уникальный трипл-дабл, не набрав 10 очков

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин стал первым в истории Национальной баскетбольной ассоциации игроком, сделавшим трипл-дабл, не набрав 10 очков.

В гостевом матче против «Мемфиса» (122:107) 26-летний Грин сделал 12 подборов, 10 передач и 10 перехватов. Также он набрал 4 очка и сделал 5 блок-шотов.

«Голден Стэйт» лидирует в турнирной таблице Западной конференции, одержав 45 побед в 53 проведенных матчах.

Матч

Мемфис - Голден Стэйт - 107:122

Место и дата

11 февраля 04:00, ФедЭкс Форум, Онлайн-трансляция






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