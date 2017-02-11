Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин сделал уникальный трипл-дабл, не набрав 10 очков

Тимофей Мозгов: У меня много вопросов, но я не буду говорить о них

Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов высказался о решении главного тренера команды Люка Уолтона оставить его в запасе в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорком» (121:107).