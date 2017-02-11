Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин сделал уникальный трипл-дабл, не набрав 10 очков
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин стал первым в истории Национальной баскетбольной ассоциации игроком, сделавшим трипл-дабл, не набрав 10 очков.
В гостевом матче против «Мемфиса» (122:107) 26-летний Грин сделал 12 подборов, 10 передач и 10 перехватов. Также он набрал 4 очка и сделал 5 блок-шотов.
«Голден Стэйт» лидирует в турнирной таблице Западной конференции, одержав 45 побед в 53 проведенных матчах.
Матч
Мемфис - Голден Стэйт - 107:122
Место и дата
11 февраля 04:00, ФедЭкс Форум, Онлайн-трансляция
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