Карло Анчелотти: Я пытался уговорить Лама не завершать карьеру

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти расстроен тем, что капитан команды Филипп Лам решил завершить карьеру по окончании текущего сезона.

- Я беседовал с Филиппом и пытался переубедить его. Но он сказал, что в оставшихся матчах будет выкладываться на все 100 процентов.

Мы должны принять его решение, Лам продолжит быть профессионалом до самого конца. Такого защитника, как он, найти будет очень сложно. Но это будет уже проблема следующего сезона, - заявил Анчелотти.

33-летний Филипп Лам выступает за первую команду «Баварии» с 2002 года. Вместе с мюнхенцами он восемь раз стал чемпионом Германии, семь раз выигрывал Кубок Германии. Также он один раз выиграл Лигу чемпионов и стал чемпионом мира в составе сборной Германии в 2014 году.