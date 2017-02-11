Владимир Кличко: Джошуа - это моя копия
Украинский тяжеловес Владимир Кличко поделился ожиданиями от поединка с британцем Энтони Джошуа.
- Этот бой будет отличным с обеих сторон. Один олимпийский чемпион дерется
с другим, два разных поколения. К этому бою масса вопросов. Способен
ли я еще на большие победы? Достаточно ли хорош Джошуа? Это самый большой вызов
в моей карьере. Отчасти, Джошуа это моя копия, у него те же габариты, и
он тоже чемпион мира», — приводит слова Кличко Boxingscene.
Кличко и Джошуа сразятся 29 апреля в Лондоне. На кону будут стоять чемпионские пояса IBF и WBA.
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