Жозе Моуринью: Не хочу обсуждать переход де Хеа в «Реал»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал информацию об интересе «Реала» к вратарю Давиду де Хеа.

- Не хочу обсуждать различные гипотезы. Главный факт в том, что Давид – нашигрок. Я им очень доволен. Знаю, что он доволен мной, больше ничего.



Что касается Флорентино Переса и его правой руки Хосе Анхеля Санчеса, то мы навсегда остались с ними друзьями, большими друзьями. Так что, если по завершении сезона я захочу приобрести их игрока или «Реал» захочет нашего, мы не пойдём в прессу, а обменяемся сообщениями, – заявил Моуринью.

Напомним, ранее «Реал» уже не раз пытался заполучить Давида де Хеа, но всякий раз сделка срывалась.