Букмекеры отдают предпочтение «Ливерпулю» в матче с «Тоттенхэмом»

Иан Райт: Венгер сказал мне, что его время в «Арсенале» подходит к концу

Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт рассказал о том, что главный тренер «канониров» Арсен Венгер может покинуть команду по окончании текущего сезона.