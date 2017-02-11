Букмекеры отдают предпочтение «Ливерпулю» в матче с «Тоттенхэмом»
Букмекерские конторы выставили котировки на центральную встречу 25-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».
Победа команды Юргена Клоппа оценивается коэффициентом 2,26, тогда как виктория «шпор» идет за 3,32.
За ничью букмекеры предлагают 3,38.
Матч в Ливерпуле начнется сегодня в 20:30 мск. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
11 февраля 20:30, Энфилд, Текстовая трансляция
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