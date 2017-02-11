Тедди Атлас назвал Ломаченко лучшим боксером мира
Известный тренер по боксу Тедди Атлас составил свою десятку лучших бойцов мира вне зависимости от весовой категории.
1. Василий Ломаченко
2. Теренс Кроуфорд
3. Андре Уорд
4. Кит Турман
5. Сергей Ковалев
6. Роман Гонсалес
7. Гильермо Ригондо
8. Сауль Альварес
9. Мэнни Пакьяо
10. Эррол Спенс-младший
Атлас не включил в список чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина, объяснив свое решение низким уровнем его оппозиции.
Напомним, Василий Ломаченко завоевывал награды высшей пробы на Олимпиадах в Пекине (2008) и Лондоне (2012).
Ранее Тедди Атлас работал с российским тяжеловесом Александром Поветкиным.
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