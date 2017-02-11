Тедди Атлас назвал Ломаченко лучшим боксером мира

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Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке Поединок чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина против американца Дэниэла Джейкобса состоится 18 марта на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Бой Головкин – Джейкобс выставлен на торги Всемирная боксерская ассоциация (WBA) объявила о том, что бой чемпиона мира по трем версиям Геннадия Головкина с Дэниэлом Джейкобсом выставлен на промоутерские торги.