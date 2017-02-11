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Илья Воробьев: Капризову сейчас надо успокоиться, а всем нам проявить терпение

Источник:  Р-СпортКомментарии

Тренер сборной России Илья Воробьев оценил дебют нападающего Кирилла Капризова в национальной команде.

В четверг россияне со счетом 2:1 обыграли финнов в первом матче Шведских игр, вынесенном в Санкт-Петербург. 19-летний Капризов, бронзовый призер последнего молодежного чемпионата мира, дебютировал в национальной команде. Сегодня сборная России в Гетеборге сыграет против команды Швеции.

«Не сказал бы, что Капризов был не в своей тарелке в игре с финнами, он нормально и хорошо отработал первый матч за сборную против неуступчивого соперника, - сказал Воробьев. - Здесь вопрос в том, что мы много ждем от него после молодежного чемпионата мира. Парню сейчас надо успокоиться, а всем нам проявить терпение».

«После молодежного чемпионата мира у Капризова сейчас столько в голове, вокруг него столько репортеров, шума. Это талантливый парень, нужно просто терпеть, нужно смотреть за ним и радоваться за парня, который будет очень интересным игроком», - добавил тренер.

Встреча Швеция-Россия начнется в 17:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Матч

Швеция - Россия

Место и дата

11 февраля 17:30, Скандинавиум, Онлайн-трансляция

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