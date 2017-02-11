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Мэттью Андерсон: В нас есть звериное начало

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Американский доигровщик «Зенита» Мэттью Андерсон уверен в том, что во всех людях дремлет животное начало. 

-  У нас есть мозги, которые позволяют нам размышлять, и много каналов связи, чтобы обмениваться мыслями. Это отличает от нас животных. Но у нас всё равно есть звериное начало. Если полностью закрыть его, то негатив будет накапливаться и, в конце концов, произойет взрыв. Нужно находить подходящий момент, когда можно позволить себе «озвереть», - рассказал Андерсон.

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