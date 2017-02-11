Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Финляндия- : -Чехия
Биатлон  Спринт. Мужчины
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Уотфорд
Футбол  Арсенал- : -Халл Сити
Хоккей  Швеция- : -Россия
Футбол  Ливерпуль- : -Тоттенхэм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Казах Жакиянов победил американца Уоррена и стал чемпионом мира

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Казахстанский боксер Жанат Жакиянов победил американца Роши Уоррена в бою за титул чемпиона WBA в легчайшем весе (до 53,5 кг).

До этого боя Жакиянов обладал временным титулом WBA в этом весе.

Бой был рассчитан на 12 раундов и продлился всю дистанцию. По итогам поединка мнения судей разделились. Один отдал победу Уоррену — 115-111. Двое других посчитали, что сильнее был Жакиянов – 116-110 и 115-111.

Таким образом, на счету Жакиянова теперь 27 побед (18 досрочно) и 1 поражение. На счету Уоррена 14 побед (4 досрочно) и 2 поражения.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бой Аванесяна и соперник для Шафикова. Что смотреть в февралеБой Аванесяна и соперник для Шафикова. Что смотреть в февралеSovsport.ru рассказывает о 10 поединках месяца, которые стоит посмотреть в феврале.Подопечный Рикки Хаттона стал временным чемпионом мира по версии WBАКазахстанский боксер Жанат Жакиянов, выступающий в легчайшей весовой категории, победил венесуэльца Йонфреса Парехо.
Главные новости
Биатлон
Александр Тихонов: Нельзя было включать Глазырину в состав команды на чемпионат мира
Футбол
Хосеп Гвардиола: Убежден в том, что Браво - один из лучших вратарей мира
Хоккей
«Ак Барс» рекомендовал своим болельщикам не ехать в Уфу
Бокс
Тедди Атлас назвал Ломаченко лучшим боксером мира
Хоккей
Игорь Никитин: Сборную России ждет важный тест под прессингом чужих трибун
Футбол
Жозе Моуринью: Не хочу обсуждать переход де Хеа в «Реал»
Бокс
Владимир Кличко: Джошуа - это моя копия
Футбол
Карло Анчелотти: Я пытался уговорить Лама не завершать карьеру
Баскетбол
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин сделал уникальный трипл-дабл, не набрав 10 очков
Футбол
Луис Энрике: О силе «Алавеса» говорит то, что они обыграли «Барселону» в первом круге
все новости
Роши Уоррен
Роши Уорренвсе новости
Жанат Жакиянов
Жанат Жакияноввсе новости