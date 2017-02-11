Казах Жакиянов победил американца Уоррена и стал чемпионом мира
Казахстанский боксер Жанат Жакиянов победил американца Роши Уоррена в бою за титул чемпиона WBA в легчайшем весе (до 53,5 кг).
До этого боя Жакиянов обладал временным титулом WBA в этом весе.
Бой был рассчитан на 12 раундов и продлился всю дистанцию. По итогам поединка мнения судей разделились. Один отдал победу Уоррену — 115-111. Двое других посчитали, что сильнее был Жакиянов – 116-110 и 115-111.
Таким образом, на счету Жакиянова теперь 27 побед (18 досрочно) и 1 поражение. На счету Уоррена 14 побед (4 досрочно) и 2 поражения.
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