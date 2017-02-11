Казах Жакиянов победил американца Уоррена и стал чемпионом мира

Казахстанский боксер Жанат Жакиянов победил американца Роши Уоррена в бою за титул чемпиона WBA в легчайшем весе (до 53,5 кг).

До этого боя Жакиянов обладал временным титулом WBA в этом весе.

Бой был рассчитан на 12 раундов и продлился всю дистанцию. По итогам поединка мнения судей разделились. Один отдал победу Уоррену — 115-111. Двое других посчитали, что сильнее был Жакиянов – 116-110 и 115-111.

Таким образом, на счету Жакиянова теперь 27 побед (18 досрочно) и 1 поражение. На счету Уоррена 14 побед (4 досрочно) и 2 поражения.