Роберт Истер защитил титул чемпиона мира и стал соперником Дениса Шафикова

Чемпион мира по версии IBF в легком весе 26-летний американец Роберт Истер-младший победил пуэрториканца Луиса Круса.

Бой бы рассчитан на 12 раундов и продлился всю дистанцию. Истер дважды отправлял своего соперника на настил ринга в 10 и 12 раундах и одержал победу со счетом 119-106, 118-107, 117-108.

Напомним, что Истер завоевал свой титул в сентябре прошлого года, когда победил Ричарда Комми из Ганы. Истер имел право на добровольную защиту и встретился с Крусом, а уже в следующем поединке он должен выйти на ринг с обязательным претендентом на его титул 31-летним россиянином Денисом Шафиковым.