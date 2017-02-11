«Ак Барс» рекомендовал своим болельщикам не ехать в Уфу

«Ак Барс» отказался от организации выезда болельщиков в Уфу на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым», который состоится 14 февраля, сообщает «БИЗНЕС Online».

Также в клубе рекомендовали фанатам не ехать в столицу Башкортостана в составе не организованных групп.

Причиной стал инцидент на последнем матче команд в Казани, когда избили болельщика «Салавата», сидевшего рядом с сектором «барсов». После этого появилась информация, что 14 февраля фанаты футбольной «Уфы» намерены встретить казанских болельщиков.

Напомним, в 2010 году в Уфе досталось болельщикам «Ак Барса», которые решили приехать на выездную игру на своих машинах. Многим автомобилям с татарстанскими номерами у «Уфы-Арены» поцарапали кузов или прокололи шины. Тогда до серьезных драк между фанатами не дошло.