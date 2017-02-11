Хосеп Гвардиола: Убежден в том, что Браво - один из лучших вратарей мира

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил уровень вратаря своей команды Клаудио Браво.

- Мое мнение о Клаудио остается прежним. Он топ-футболист. Браво – один из лучших в мире. Его долгая и успешная карьера говорит сама за себя.

Конечно, здесь, в Англии, футбол более специфический – здесь больше передач с фланга, больше каких-то особенных деталей. Но это не отменяет того факта, что Клаудио – голкипер высочайшего уровня. У меня нет сомнений насчет этого.

Мои решения основываются на том, что я вижу. Именно поэтому один игрок сейчас в команде, а другой – нет, - заявил Гвардиола.

«Манчестер Сити» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ. Минувшим летом вратарь сборной Чили Клаудио Браво перешел в английский клуб из «Барселоны».



