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Зинэтула Билялетдинов: Нам надо нагонять чувство плей-офф

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился от встречи с «Салаватом Юлаевым» в регулярном чемпионате КХЛ.

Матч пройдет 14 февраля в Уфе.

«Мы настраиваемся на игру, серьезно будем настраиваться. Что там получится – загадывать сложно, но, я думаю, ребята понимают, что надо играть с хорошей отдачей, настроением. Если «Салават» уже в плей-офф - борется за выживание, то у нас немного другая ситуация. Нам надо нагонять это чувство плей-офф, вытаскивать из себя все, - цитирует Билялетдинова «БИЗНЕС Online».

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