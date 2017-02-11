Зинэтула Билялетдинов: Нам надо нагонять чувство плей-офф
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился от встречи с «Салаватом Юлаевым» в регулярном чемпионате КХЛ.
Матч пройдет 14 февраля в Уфе.
«Мы настраиваемся на игру, серьезно будем настраиваться. Что там получится – загадывать сложно, но, я думаю, ребята понимают, что надо играть с хорошей отдачей, настроением. Если «Салават» уже в плей-офф - борется за выживание, то у нас немного другая ситуация. Нам надо нагонять это чувство плей-офф, вытаскивать из себя все, - цитирует Билялетдинова «БИЗНЕС Online».
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