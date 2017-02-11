Александр Тихонов: Нельзя было включать Глазырину в состав команды на чемпионат мира

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал отстранение россиянки Екатерины Глазыриной от участия в международных соревнованиях.

- Давно была информация, что Глазырина значится в докладе Макларена. Нужно было заранее не включать ее в команду и готовить другую спортсменку. Мы просто не догоняем некоторые моменты. Здесь винить некого: ни WADA, ни Макларена, это только наша вина, - заявил Тихонов.

Напомним, что вместо Глазыриной в состав сборной России на женский спринт была заявлена Ирина Услугина, показавшая в итоге 15-й результат.

