Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Финляндия- : -Чехия
Биатлон  Спринт. Мужчины
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Уотфорд
Футбол  Арсенал- : -Халл Сити
Хоккей  Швеция- : -Россия
Футбол  Ливерпуль- : -Тоттенхэм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Борис Майоров: Советую сверстникам забыть про болезни

Источник:  КХЛКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров, которому сегодня исполнилось 79 лет, рассказал о нехоккейной стороне своей жизни.

- Ощущаете себя на свой возраст?

- Я на него вообще не обращаю внимания. И когда общаюсь со сверстниками, которые начинают жаловаться на плохое самочувствие, советую им забыть про болезни. О своих я никогда не говорю.

- Прошедший год запомнится еще и тем, что в свет вышла ваша книга. Не планируете продолжить?

- Не знаю. Я и эту-то с трудом осилил. Человек, который мне в этом деле помогал, делал литературную запись, можно сказать, попал под настроение. Потому что до этого мне несколько раз предлагали заняться книгой, но я всякий раз отказывался.

- Нельзя не сказать и о еще одной вашей страсти - рыбалке.. Ждете весны и лета?

- Жду, конечно. Жду мая. У меня давно есть планы поехать куда-нибудь на север, в Красноярский край, в уральское приполярье… Но теперь, конечно, очень трудно это осуществить. Нужна компания – четыре-пять человек, кто согласится на такой вояж. Зато на нижнюю Волгу я езжу довольно часто. Правда, тяжелая дорога - полторы тысячи километров на машине. Но, тем не менее, с друзьями собираюсь и в этом году.

- На чемпионат мира не планируете поехать?

- Пока не знаю. Может быть, и съезжу на три-четыре дня.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
День в истории. Борису Майорову - 79!День в истории. Борису Майорову - 79!Сегодня исполняется 79 лет двукратному олимпийскому чемпиону, шестикратному чемпиону мира по хоккею Борису Майорову.Борис Майоров: Уверен, что против шведов наши заявят уже Сорокина. А вот Самсонов на Евротуре вряд ли сыграетДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о вратарях сборной России на Шведских играх.Борис Майоров: Сборной России вчера и Коскинен помогДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о дебюте в сборной России на Шведских играх челябинца Алексея Кручинина.Борис Майоров: Результат радует, но в игре сборной России есть и два минусаБорис Майоров: Результат радует, но в игре сборной России есть и два минусаДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров разбирает матч сборной России с финнами, в котором наша команда победила 2:1.Борис Майоров: Россияне не уступили финнам в единоборствах, это хороший плацдармДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о победе сборной России над финнами (2:1) на Шведских играх.Борис Майоров: Для нынешних игроков сборной попасть на Олимпиаду – реальность!Борис Майоров: Для нынешних игроков сборной попасть на Олимпиаду – реальность!Борис Майорова рассуждает о шансах сборной России на стартующих сегодня Шведских играх, учитывая ее экспериментальный состав.Борис Майоров: Рыков еще далеко не Фетисов, но в СКА он выглядит неплохоДвукратный олимпийский чемпион Борис Майорова высказал свое мнение о защитнике Егоре Рыкове, вызванном в сборную России для участия в Шведских играх.Борис Майоров: Чем плох динамовец Александр Еременко? Он ведь тоже может играть за сборнуюДвукратный олимпийский чемпион Борис Майорова высказал свое мнение о вратарях сборной России, вызванных для участия в Шведских играх.Борис Майоров: В Уфе у Капиризова мощные партнеры. Не факт, что в сборной он будет столь же результативенДвукратный олимпийский чемпион Борис Майорова высказал свое мнение о вызове форварда «Салавата Юлаева» Кирилла Капризова в сборную России для участияв Шведских играх.Борис Майоров: Мне понятна стратегия Знарка в формировании сборной. Он все делает правильноДвукратный олимпийский чемпион Борис Майорова высказал свое мнение о большом количестве новичков в сборной России на Шведских играх.Борис Майоров: Если НХЛ не отпустит игроков на ОИ-2018, Россия станет фаворитомБорис Майоров: Если НХЛ не отпустит игроков на ОИ-2018, Россия станет фаворитомДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о шансах сборной России на Олимпиаде в Корее, куда могут не попасть игроки НХЛ.Борис Майоров: А кого канадцы пошлют на Олимпиаду, если не игроков НХЛ? Ну разве что юниорскую командуДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал заявление боссов НХЛ о том, что заокеанских игроков не отпустят на ОИ-2018.Борис Майоров: У «Салавата», не иначе, как запланированный спадБорис Майоров: У «Салавата», не иначе, как запланированный спадДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал сложную ситуацию, в которой оказался уфимский клуб.Борис Майоров: Сведберг в «Салавате» играет неудачно. Но почему оборона ему совсем не помогает?Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о проблемах «Салавата Юлаева» в последних матчах.Борис Майоров: Игроки «Йокерита» еле ползают. Календарь КХЛ их просто «убил»Борис Майоров: Игроки «Йокерита» еле ползают. Календарь КХЛ их просто «убил»Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о борьбе «Йокерита», «Слована» и ХК Сочи за последнюю путевку в плей-офф на Западе.Борис Майоров: Не волнуйтесь за Знарка! Из-за сборной он ЦСКА не уступитБорис Майоров: Не волнуйтесь за Знарка! Из-за сборной он ЦСКА не уступитДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о противостоянии двух армейских клубов на финише регулярного чемпионата.Борис Майоров: Наши клубы слабеют! Сидя на велосипеде сильным игроком не станешьБорис Майоров: Наши клубы слабеют! Сидя на велосипеде сильным игроком не станешьДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров предлагает простую реформу календаря КХЛ, которая поможет в подготовке кадров для наших клубов.Михайлов и Майоров побывали в тюрьме и наградили победителей «Кубка легенд»Михайлов и Майоров побывали в тюрьме и наградили победителей «Кубка легенд»Сегодня звезды советского хоккея побывали в самарской …тюрьме.Борис Майоров: ЦСКА – бездумная молотилка! С питерцами «Спартаку» играть легчеБорис Майоров: ЦСКА – бездумная молотилка! С питерцами «Спартаку» играть легчеДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о сегодняшних бедах «Спартака» и его сегодняшнем поединке со СКА.Борис Майоров: Уберите с трибун хулиганье! И в раздевалку его больше не пускайтеБорис Майоров: Уберите с трибун хулиганье! И в раздевалку его больше не пускайтеДвукратный олимпийский чемпион, легендарный капитан «Спартака» Борис Майоров рассуждает о сегодняшних бедах красно-белых.
Главные новости
Хоккей
Сорокин будет защитать ворота сборной России в матче со Швецией
Футбол
Рияд Марез: Мы уверены в том, что «Лестер» останется в АПЛ
Баскетбол
Димитрис Итудис согласился возглавить сборную Греции
Футбол
Кевин Кураньи: Фарфан - топ-уровень, он забьет за «Локо» много мячей
Биатлон
Сергей Чепиков: Сборная России находится в хорошем состоянии, но может вмешаться психология
Футбол
Жозе Моуринью: Уверен, Ибрагимович останется в «Манчестер Юнайтед»
Хоккей
Борис Майоров: Советую сверстникам забыть про болезни
Биатлон
Александр Тихонов: Нельзя было включать Глазырину в состав команды на чемпионат мира
Футбол
Хосеп Гвардиола: Убежден в том, что Браво - один из лучших вратарей мира
Хоккей
«Ак Барс» рекомендовал своим болельщикам не ехать в Уфу
все новости
Борис Майоров
Борис Майороввсе новости