Борис Майоров: Советую сверстникам забыть про болезни

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров, которому сегодня исполнилось 79 лет, рассказал о нехоккейной стороне своей жизни.

- Ощущаете себя на свой возраст?

- Я на него вообще не обращаю внимания. И когда общаюсь со сверстниками, которые начинают жаловаться на плохое самочувствие, советую им забыть про болезни. О своих я никогда не говорю.

- Прошедший год запомнится еще и тем, что в свет вышла ваша книга. Не планируете продолжить?

- Не знаю. Я и эту-то с трудом осилил. Человек, который мне в этом деле помогал, делал литературную запись, можно сказать, попал под настроение. Потому что до этого мне несколько раз предлагали заняться книгой, но я всякий раз отказывался.

- Нельзя не сказать и о еще одной вашей страсти - рыбалке.. Ждете весны и лета?

- Жду, конечно. Жду мая. У меня давно есть планы поехать куда-нибудь на север, в Красноярский край, в уральское приполярье… Но теперь, конечно, очень трудно это осуществить. Нужна компания – четыре-пять человек, кто согласится на такой вояж. Зато на нижнюю Волгу я езжу довольно часто. Правда, тяжелая дорога - полторы тысячи километров на машине. Но, тем не менее, с друзьями собираюсь и в этом году.

- На чемпионат мира не планируете поехать?

- Пока не знаю. Может быть, и съезжу на три-четыре дня.