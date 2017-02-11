Жозе Моуринью: Уверен, Ибрагимович останется в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью уверен в том, что нападающий Златан Ибрагимович продолжит выступать за команду в следующем сезоне.

- Уверен в том, что он останется в команде. Златан перешел в «МЮ» с намерением провести здесь два сезона. При этом, в понимании каждого человека, первый год лучше, чем второй.

Златан знает, что мы постараемся стать еще лучше в следующем сезоне и разделить с ним, вероятно, его последний сезон в карьере на высочайшем уровне. Так что я уверен, что летом он останется. Он адаптировался к клубу, к ситуации.

Не вижу проблем для его семьи. Я давал ему несколько выходных, чтобы он мог съездить в Швецию, но он не хотел этого и предпочел остаться, – рассказал Моуринью.

В текущем сезоне Златан Ибрагимович забил 15 мячей в чемпионате Англии.