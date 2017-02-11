Сергей Чепиков: Сборная России находится в хорошем состоянии, но может вмешаться психология

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков поделился ожиданиями от выступления российских биатлонистов на чемпионате мира.

- На чемпионате мира все решают нюансы и текущее состояние на этот день, трудно прогнозировать сегодняшнюю гонку. У нас команда в хорошем состоянии, единственное – это какие-то психологические моменты могут вмешаться. Особенно после ситуации с Фуркадом. Гонки проходят на среднегорье, многое, к тому же, будут решать погодные условия, - рассказал Чепиков.

Сегодня на чемпионате мира в Хохфильцене состоится мужская спринтерская гонка. Ее начало - в 16:45 по Москве.

