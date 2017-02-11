Кевин Кураньи: Фарфан - топ-уровень, он забьет за «Локо» много мячей

Нападающий Кевин Кураньи рассказал в интервью «Советскому спорту», что думает о новичке «Локомотива» Джефферсоне Фарфане.

- Ваш друг Джефферсон Фарфан довольно долго оставался без клуба. Сможет ли играть за «Локо» уже в марте?

- Для него сейчас главное как можно быстрее набрать форму, так как техника у Фарфана на высшем уровне. Он отличный футболист, очень талантливый. Когда будет готов на сто процентов — это топ-уровень.

- То есть в свои 32 года Фарфан еще может стать звездой чемпионата России?

- Да, он сможет помочь «Локомотиву», забьет много мячей.

- Фарфан говорил, что советовался с вами по поводу переезда в Москву. Что ему рассказали?

- Сказал, что Россия — красивая страна, а в Москве много хороших, отзывчивых людей. И что «Локомотив» как правило борется за самые высокие места, а в составе хватает классных игроков.

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