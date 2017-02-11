Букмекеры отдают небольшое преимущество Швеции в матче с Россией
Букмекерские конторы выставили котировки на встречу сборных Швеции и России в рамках третьего этапа Еврохоккейтура.
Победа шведов в основное время оценивается коэффициентом 2,25, тогда как виктория россиян идет за 2,62.
За ничью букмекеры предлагают щедрые 4,26.
Матч в Гетеборге начнется сегодня в 17:30 мск. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
11 февраля 17:30, Скандинавиум, Онлайн-трансляция
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